Jerônimo é homenageado em Riachão e vira inspiração de forró

Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão de Riachão do Jacuípe neste último sábado, 8, e realizou entregas voltadas à cidade, incluindo ações de melhorias locais.

“Nunca na história da Bahia um governador esteve tão perto do povo”. A frase, dita por um morador, se refere à presença constante de Jerônimo Rodrigues em municípios de todo o estado. Em 1045 dias de governo, ele já visitou 364 cidades baianas, acompanhando de perto a realidade local e promovendo ações do governo.



O clipe musical que circula na internet retrata Jerônimo em sua rotina de visitas, com imagens de encontros com moradores e entregas realizadas, registrando encontros com a população e ações do governo. A canção diz:

“É o Jero / é o Jero / O cidadão quem diz / Vindo da cidade-mãe / Coração feliz / Pé no chão / Amor na mão / Já rodou 364 chão / É o Jero / É o Jero / É o povo quem diz / Cidadão Jacuipense / Orgulho da raiz / Da roça pro palácio / Do sertão pro mar / Onde tem baiano / Jero vai chegar / Com diálogo e carinho / Sem nunca se cansar / Com o povo ao lado / Para a Bahia transformar / É o Jero / É o Jero…”