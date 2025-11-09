Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Jerônimo é homenageado em Riachão e vira inspiração de forró

Governador da Bahia recebe título de cidadão de Riachão do Jacuípe

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 10:12 h
Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão
Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão -

O governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão de Riachão do Jacuípe neste último sábado, 8, e realizou entregas voltadas à cidade, incluindo ações de melhorias locais.

Em Riachão do Jacuípe, o governador foi homenageado com o título de cidadão e aproveitou a passagem para realizar várias entregas voltadas à melhoria da vida dos moradores locais.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Secretária municipal é escolhida para comandar o União Mulher em Feira
Briga no trabalho? Câmara estuda iniciativa contra intolerância profissional
Bahia supera São Paulo e lidera investimentos no Brasil em 2025

“Nunca na história da Bahia um governador esteve tão perto do povo”. A frase, dita por um morador, se refere à presença constante de Jerônimo Rodrigues em municípios de todo o estado. Em 1045 dias de governo, ele já visitou 364 cidades baianas, acompanhando de perto a realidade local e promovendo ações do governo.

O clipe musical que circula na internet retrata Jerônimo em sua rotina de visitas, com imagens de encontros com moradores e entregas realizadas, registrando encontros com a população e ações do governo. A canção diz:

“É o Jero / é o Jero / O cidadão quem diz / Vindo da cidade-mãe / Coração feliz / Pé no chão / Amor na mão / Já rodou 364 chão / É o Jero / É o Jero / É o povo quem diz / Cidadão Jacuipense / Orgulho da raiz / Da roça pro palácio / Do sertão pro mar / Onde tem baiano / Jero vai chegar / Com diálogo e carinho / Sem nunca se cansar / Com o povo ao lado / Para a Bahia transformar / É o Jero / É o Jero…”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Governador Jerônimo Rodrigues foi homenageado com o título de cidadão
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x