Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Briga no trabalho? Câmara estuda iniciativa contra intolerância profissional

Entenda pontos de Projeto de Lei apresentado na Câmara

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

04/11/2025 - 18:31 h
Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho
Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho -

A Câmara dos Deputados deve discutir nas próximas semanas o Projeto de Lei 5595/2025, que institui o 'Dia Nacional de Combate à Intolerância Profissional'. O texto indica que a data seja celebrada anualmente no dia 20 de outubro.

Entenda o Projeto

O PL 5595/2025 prevê uma série de campanhas de conscientização sobre violência e desrespeito entre as categorias profissionais, assim como iniciativas de valorização do diálogo e convivência pacífica nos ambientes de trabalho. O objetivo, segundo o autor do PL, Márcio Marinho (Republicanos), é conter a 'rivalidade interprofissional' em escolas, repartições públicas e empresas privadas, evitando 'situações extremas'.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Episódio 'simbólico'

Um dos motes para a apresentação do projeto foi o assassinato de um optometrista dentro da sua clínica, no último dia 20 de outubro, em Itapetininga (SP). O profissional foi morto por um oftalmologista. A vítima ainda teve seu corpo queimado pelo autor do crime.

Leia Também:

Câmara aprova projeto que aumenta salários de servidores em 24%
Lula define a nova tônica do combate ao crime organizado no Brasil
Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e se lança candidato ao Planalto

O episódio acendeu o sinal de alerta dentro da Câmara dos Deputados. "Esse crime expôs uma ferida que vem sendo ignorada há anos. Profissões não são inimigas. Nenhum trabalhador deve ser atacado, hostilizado ou desvalorizado por exercer sua função. Este projeto é para todas as categorias. Trata-se de defender a dignidade humana, a ética e a convivência pacífica”, afirmou o deputado Márcio Marinho, autor do projeto.

Próximos passos

Apresentado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei agora seguirá para a análises nas comissões temáticas da Casa.

Após a avaliação dos colegiados, o texto será encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados trabalho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x