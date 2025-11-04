Briga no trabalho? Câmara estuda iniciativa contra intolerância profissional

Projeto prevê campanhas de conscientização em ambientes de trabalho - Foto: Divulgação | Banco de Imagens

A Câmara dos Deputados deve discutir nas próximas semanas o Projeto de Lei 5595/2025, que institui o 'Dia Nacional de Combate à Intolerância Profissional'. O texto indica que a data seja celebrada anualmente no dia 20 de outubro.

Entenda o Projeto

O PL 5595/2025 prevê uma série de campanhas de conscientização sobre violência e desrespeito entre as categorias profissionais, assim como iniciativas de valorização do diálogo e convivência pacífica nos ambientes de trabalho. O objetivo, segundo o autor do PL, Márcio Marinho (Republicanos), é conter a 'rivalidade interprofissional' em escolas, repartições públicas e empresas privadas, evitando 'situações extremas'.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Episódio 'simbólico'

Um dos motes para a apresentação do projeto foi o assassinato de um optometrista dentro da sua clínica, no último dia 20 de outubro, em Itapetininga (SP). O profissional foi morto por um oftalmologista. A vítima ainda teve seu corpo queimado pelo autor do crime.

O episódio acendeu o sinal de alerta dentro da Câmara dos Deputados. "Esse crime expôs uma ferida que vem sendo ignorada há anos. Profissões não são inimigas. Nenhum trabalhador deve ser atacado, hostilizado ou desvalorizado por exercer sua função. Este projeto é para todas as categorias. Trata-se de defender a dignidade humana, a ética e a convivência pacífica”, afirmou o deputado Márcio Marinho, autor do projeto.

Próximos passos

Apresentado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei agora seguirá para a análises nas comissões temáticas da Casa.

Após a avaliação dos colegiados, o texto será encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados.