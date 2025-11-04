Câmara aprova projeto que aumenta salários de servidores em 24%

Câmara aprovou reajuste na sesão desta terça-feira, 4. - Foto: Kayo Magalhaes / Magalhães

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 4, o projeto de lei que autoriza o reajuste de salários dos servidores do Judiciário, enviado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O reajuste será de 24% dividido em três parcelas de 8%. A primeira entrará em vigor em 1º de julho de 2026, como novo aumento em 1º de julho de 2027 e o último em 1º de julho de 2028.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A proposta, que agora segue para o Senado, contempla apenas servidores das carreiras de técnicos e analistas, sem impacto sobre salários de juízes, desembargadores ou ministros de tribunais superiores.

Segundo o estudo Atlas do Estado Brasileiro, do Ipea, os servidores do Judiciário federal estão entre os mais bem remunerados do setor público, com média salarial de R$ 26,2 mil mensais.

O relator da proposta, o deputado Rafael Prudente (MDB-DF), afirmou que o Judiciário acumula perda de poder aquisitivo desde 2019 no valor de 24,21% até julho de 2025, mesmo com os reajustes de 2023 a 2025.

Exemplos

A remuneração do analista judiciário em fim de carreira, por exemplo, passa de R$ 13.008,99 para R$ 16.387,58 em 2028. No início de carreira desse cargo, de nível superior, a remuneração passa de R$ 8.664,05 para R$ 10.914,21 em 2028.

O reajuste incide ainda sobre os valores dos cargos em comissão e das funções comissionadas.