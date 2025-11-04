REAJUSTE
Câmara aprova projeto que aumenta salários de servidores em 24%
Reajuste será de 24% dividido em três parcelas de 8%
Por Anderson Ramos
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 4, o projeto de lei que autoriza o reajuste de salários dos servidores do Judiciário, enviado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
O reajuste será de 24% dividido em três parcelas de 8%. A primeira entrará em vigor em 1º de julho de 2026, como novo aumento em 1º de julho de 2027 e o último em 1º de julho de 2028.
A proposta, que agora segue para o Senado, contempla apenas servidores das carreiras de técnicos e analistas, sem impacto sobre salários de juízes, desembargadores ou ministros de tribunais superiores.
Leia Também:
Segundo o estudo Atlas do Estado Brasileiro, do Ipea, os servidores do Judiciário federal estão entre os mais bem remunerados do setor público, com média salarial de R$ 26,2 mil mensais.
O relator da proposta, o deputado Rafael Prudente (MDB-DF), afirmou que o Judiciário acumula perda de poder aquisitivo desde 2019 no valor de 24,21% até julho de 2025, mesmo com os reajustes de 2023 a 2025.
Exemplos
A remuneração do analista judiciário em fim de carreira, por exemplo, passa de R$ 13.008,99 para R$ 16.387,58 em 2028. No início de carreira desse cargo, de nível superior, a remuneração passa de R$ 8.664,05 para R$ 10.914,21 em 2028.
O reajuste incide ainda sobre os valores dos cargos em comissão e das funções comissionadas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes