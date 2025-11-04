Lula define a nova tônica do combate ao crime organizado no Brasil

Lula disse que a tônica da atuação federal, é desmantelar as redes criminosas atacando seus pontos vitais - Foto: ARIF KARTONO /AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já havia criticado a megaoperação do Rio de Janeiro, chamando de “matança”, declarou há pouco que o Governo reiterou seu compromisso firme e estratégico no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

Em um post no seu perfil oficial, em uma rede social, Lula disse que a tônica da atuação federal, é desmantelar as redes criminosas atacando seus pontos vitais: a inteligência, a integração das forças e, crucialmente, seu financiamento e comando central.

Na postagem, o presidente afirma que, desde o início de 2023, “as políticas implementadas já geraram resultados impactantes. As ações governamentais conseguiram retirar das mãos de facções criminosas a cifra expressiva de R$ 19,8 bilhões, marcando o maior prejuízo financeiro já imposto ao crime organizado no país”, garante Lula.

Segundo Lula, as ações da Polícia Federal cresceram 80% entre 2022 e 2024, subindo de 1.875 para 3.393. Até outubro de 2025, já somam 2.922. “Em uma demonstração de eficácia no combate ao fluxo de ilícitos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estabeleceu um recorde histórico em 2024, apreendendo 850 toneladas de drogas nas rodovias federais”, completa.

Integração e cooperação regional

A postagem segue informando que a inteligência e a cooperação institucional avançaram significativamente. “Em setembro, Manaus se tornou palco da inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI). Esta é uma iniciativa pioneira que une nove países da Pan-Amazônia e nove estados brasileiros para coordenar esforços contra o tráfico transnacional, o garimpo ilegal e os crimes ambientais na região”.

Para consolidar esses avanços e garantir sua perenidade, de acordo com Lula, o Governo encaminhou ao Congresso Nacional propostas legislativas chave: o PL Antifacção, focado em penas mais duras e no sufocamento financeiro das quadrilhas, e a PEC da Segurança Pública, visando a modernização e integração das forças policiais, a inclusão das Guardas Municipais e a garantia de recursos estáveis para estados e municípios.

Apoio financeiro

O governo Lula, recentemente, divulgou que estuda a possibilidade de oferecer apoio financeiro às famílias dos 117 suspeitos mortos durante a megaoperação policial conduzida pelo governo de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro.



A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defende que a União preste assistência oficial aos parentes das vítimas.

