Governo Lula discute apoio financeiro a familiares de mortos em operação no Rio

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias - Foto: Evaristo Sa / AFP

O governo Lula estuda a possibilidade de oferecer apoio financeiro às famílias dos 117 suspeitos mortos durante a megaoperação policial conduzida pelo governo de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defende que a União preste assistência oficial aos parentes das vítimas.

O Palácio do Planalto, porém, adota uma postura cautelosa em relação a um eventual envolvimento mais direto do governo federal no caso. Há preocupação de que a medida possa levar parte da opinião pública a vincular a gestão Lula ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias. A avaliação predominante é de que essa responsabilidade cabe ao governo do Rio de Janeiro, autor da operação que resultou nas mortes.

No Rio

Na manhã da última quinta, 30, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, visitou o Complexo da Penha, na zona norte do Rio, para ouvir relatos de moradores sobre os impactos da megaoperação policial.

Durante a visita, ela classificou a ação como “um fracasso”. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também acompanhou a agenda.