Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Governo Lula discute apoio financeiro a familiares de mortos em operação no Rio

Megaoperação no Rio de Janeiro deixou 117 mortos

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 10:59 h | Atualizada em 04/11/2025 - 11:54
Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias
Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias -

O governo Lula estuda a possibilidade de oferecer apoio financeiro às famílias dos 117 suspeitos mortos durante a megaoperação policial conduzida pelo governo de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defende que a União preste assistência oficial aos parentes das vítimas.

O Palácio do Planalto, porém, adota uma postura cautelosa em relação a um eventual envolvimento mais direto do governo federal no caso. Há preocupação de que a medida possa levar parte da opinião pública a vincular a gestão Lula ao tráfico de drogas e ao crime organizado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Cid entra em férias determinadas pelo Exército
'Partido dos Traficantes': Nikolas Ferreira apaga post por ordem judicial
"Mexer no andar de cima", diz Jerônimo sobre operações em bairros nobres

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias. A avaliação predominante é de que essa responsabilidade cabe ao governo do Rio de Janeiro, autor da operação que resultou nas mortes.

No Rio

Na manhã da última quinta, 30, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, visitou o Complexo da Penha, na zona norte do Rio, para ouvir relatos de moradores sobre os impactos da megaoperação policial.

Durante a visita, ela classificou a ação como “um fracasso”. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também acompanhou a agenda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo federal Lula megaoperação Rio de Janeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Com o impasse, a tendência atual é que o governo federal não preste assistência direta às famílias
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x