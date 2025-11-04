Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Cid entra em férias determinadas pelo Exército

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro não deve mais voltar ao exército

Redação

Por Redação

04/11/2025 - 10:19 h | Atualizada em 04/11/2025 - 11:02
Processo tem início logo após Cid começar a cumprir a pena imposta no caso do plano de golpe
Processo tem início logo após Cid começar a cumprir a pena imposta no caso do plano de golpe

O Exército decidiu conceder férias ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em cumprimento a uma determinação da cúpula militar.

O processo tem início logo após Cid começar a cumprir a pena imposta no caso do plano de golpe. Condenado a dois anos de reclusão em regime aberto, ele foi o único entre os réus a não apresentar recurso contra a sentença, o que permitiu a execução imediata da pena. A medida tornou-se definitiva em 27 de outubro, com o trânsito em julgado.

Leia Também:

'Partido dos Traficantes': Nikolas Ferreira apaga post por ordem judicial
"Mexer no andar de cima", diz Jerônimo sobre operações em bairros nobres
Fim da taxa de religação: Bahia pode acabar com cobrança

Segundo apuração da CNN, a concessão das férias não partiu de um pedido do militar, mas foi determinada pelo próprio Exército. O afastamento corresponde ao tempo em que ele atuou como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Embora o período exato não tenha sido informado, fontes indicam que as férias devem durar pelo menos dois meses — intervalo em que também deve ser concluído o processo de desligamento do militar da corporação.

Em agosto, o tenente-coronel Mauro Cid solicitou sua saída das Forças Armadas. O pedido foi protocolado no dia 4 daquele mês. Como não completou os 35 anos de serviço exigidos para a aposentadoria integral, ele pediu para ser incluído na chamada “quota compulsória”, modalidade que garante o recebimento proporcional aos anos de carreira.

Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo, mas, segundo militares ouvidos pela reportagem, a expectativa é de que até o fim deste ano Cid seja oficialmente desligado do Exército, deixando de integrar o quadro da ativa.

Nesta segunda, 3, após participar de uma audiência admonitória no Supremo Tribunal Federal (STF), Mauro Cid teve a tornozeleira eletrônica retirada. O encontro foi o passo inicial para o cumprimento de pena de Cid. Delator no caso, ele teve a menor pena dentre os oito réus do núcleo 1.

Durante a audiência, a juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes comunicou ao tenente-coronel as regras que ele deverá seguir no regime aberto.

Entre as condições impostas estão:

  • proibição de deixar a comarca;
  • recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h;
  • comparecimento semanal ao Juízo do Distrito Federal;
  • impedimento de sair do país, portar arma de fogo ou utilizar redes sociais;
  • e proibição de manter contato com outros réus do núcleo 1 do processo.

mauro cid saída das Forças Armadas

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia
Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado
Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

STF decide destino dos 'kids preto' que planejaram matar Lula e Moraes
STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro
Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

