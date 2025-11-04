Cid entra em férias determinadas pelo Exército

Processo tem início logo após Cid começar a cumprir a pena imposta no caso do plano de golpe - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Exército decidiu conceder férias ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em cumprimento a uma determinação da cúpula militar.

O processo tem início logo após Cid começar a cumprir a pena imposta no caso do plano de golpe. Condenado a dois anos de reclusão em regime aberto, ele foi o único entre os réus a não apresentar recurso contra a sentença, o que permitiu a execução imediata da pena. A medida tornou-se definitiva em 27 de outubro, com o trânsito em julgado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo apuração da CNN, a concessão das férias não partiu de um pedido do militar, mas foi determinada pelo próprio Exército. O afastamento corresponde ao tempo em que ele atuou como ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Embora o período exato não tenha sido informado, fontes indicam que as férias devem durar pelo menos dois meses — intervalo em que também deve ser concluído o processo de desligamento do militar da corporação.

Em agosto, o tenente-coronel Mauro Cid solicitou sua saída das Forças Armadas. O pedido foi protocolado no dia 4 daquele mês. Como não completou os 35 anos de serviço exigidos para a aposentadoria integral, ele pediu para ser incluído na chamada “quota compulsória”, modalidade que garante o recebimento proporcional aos anos de carreira.

Ainda não há um prazo definido para a conclusão do processo, mas, segundo militares ouvidos pela reportagem, a expectativa é de que até o fim deste ano Cid seja oficialmente desligado do Exército, deixando de integrar o quadro da ativa.

Nesta segunda, 3, após participar de uma audiência admonitória no Supremo Tribunal Federal (STF), Mauro Cid teve a tornozeleira eletrônica retirada. O encontro foi o passo inicial para o cumprimento de pena de Cid. Delator no caso, ele teve a menor pena dentre os oito réus do núcleo 1.

Durante a audiência, a juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes comunicou ao tenente-coronel as regras que ele deverá seguir no regime aberto.

Entre as condições impostas estão: