Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Fim da taxa de religação: Bahia pode acabar com cobrança

Conforme projeto, exigência representa penalidade dupla ao consumidor

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/11/2025 - 8:52 h | Atualizada em 04/11/2025 - 9:18
Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água
Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água -

Uma boa notícia ao consumidor baiano pode vir em breve, com a suspensão da cobrança da taxa de religação de água. Pelo menos é que o pede um Projeto de Lei protocolado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e publicado na edição desta terça-feira, 4, no Diário Oficial da Casa.

Atualmente, o usuário do serviço tem de pagar valores que variam de R$ 131,42 a R$ 301,28, a depender da situação — se a água foi cortada há menos de dez dias ou se houve a ligação abortada (ligação de água cortada no ramal/passeio), por exemplo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Porém, o texto (n.º 26.012/2025), de autoria do deputado estadual Luciano Araújo (Solidariedade), que dar fim a essa cobrança. Além disso, que a Embasa faça a religação para o fornecimento de água, no prazo de 48 horas, desde que o consumidor comprove a quitação da conta junto a empresa.

Leia Também:

Embasa investe R$ 32 milhões em recuperação de sistema de abastecimento da RMS
Obras da Embasa ampliam cobertura de esgotamento na Cidade Baixa
Embasa conclui reparação de interceptor de esgoto na Av. ACM

Na justificativa, o parlamentar afirma que a cobrança representa, na prática, uma penalidade dupla ao consumidor. "O cidadão já é penalizado pela suspensão do serviço em virtude do atraso no pagamento da fatura, e a imposição de nova cobrança para restabelecimento do fornecimento torna mais grave sua situação financeira. Tal prática, portanto, fere os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da função social dos serviços públicos", afirmou Araújo.

O membro do Solidariedade acrescentou que a operação faz parte do ciclo normal de prestação do serviço público de abastecimento de água e, por isso, não deveria ser objeto de cobrança adicional.

"Os custos administrativos e operacionais envolvidos nessa atividade já estão contemplados na tarifa básica de consumo", completa o deputado.

Ainda segundo o parlamentar, "diversos entes federativos" já vem adotando medida semelhante. Para Luciano Araújo, é dever do Estado garante que especialmente as famílias de baixa renda não sejam privadas do acesso à água potável pelo que chamou de "barreiras econômicas desproporcionais".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Bahia serviço público taxa de religação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Projeto de lei na Alba quer fim da cobrança por taxa de religação de água
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x