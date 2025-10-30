Menu
BAHIA
BAHIA

Embasa investe R$ 32 milhões em recuperação de sistema de abastecimento da RMS

Sistema de captação de Pedra do Cavalo é composto por três trechos interligados

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 10:45 h | Atualizada em 30/10/2025 - 11:14
Canal que vai ser recuperado
Canal que vai ser recuperado -

Para melhorar a estrutura hídrica que faz o abastecimento de 65% de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), a Embasa faz investimento de R$ 32,4 milhões na segunda etapa das obras de recuperação do canal de água bruta da adução de Pedra do Cavalo.

O empreendimento tem por objetivo fortalecer a estrutura e a segurança operacional do canal que conduz a água captada na barragem do rio Paraguaçu, em Cachoeira, até a principal estação de tratamento de água (ETA) do sistema em Candeias.

O sistema de adução da captação de Pedra do Cavalo é composto por três trechos interligados, totalizando mais de 65 quilômetros de extensão.

Investimentos reforçam estrutura

A segunda etapa das obras, atualmente em execução, prevê o revestimento interno do canal com placas de concreto, tipo de material que confere maior estabilidade para a passagem dos grandes volumes de água transportados através do canal. A obra também prevê recuperação das estradas paralelas ao canal, destrincha o engenheiro da Embasa.

Embasa investimento Pedra do Cavalo

x