Cidades da Bahia ficam sem água nesta quarta-feira
Fornecimento será interrompido a partir das 8h para realização de um serviço
Por Victoria Isabel
O fornecimento de água será suspenso na quarta-feira, 8, nos municípios de Conceição do Jacuípe e Coração de Maria, no interior da Bahia. A interrupção terá início às 8h e os serviços devem ser concluídos no início da noite.
Segundo a Embasa, a paralisação é necessária para um remanejamento programado da rede distribuidora, solicitado pela Prefeitura de Conceição do Jacuípe.
Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradual, com previsão de normalização total em até 24 horas.
Durante o período de suspensão, a Embasa recomenda que os moradores armazenem água e façam uso consciente até a normalização completa do serviço.
