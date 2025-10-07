Menu
BAHIA

Cidades da Bahia ficam sem água nesta quarta-feira

Fornecimento será interrompido a partir das 8h para realização de um serviço

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/10/2025 - 10:12 h
Abastecimento será retomado de forma gradual
Abastecimento será retomado de forma gradual -

O fornecimento de água será suspenso na quarta-feira, 8, nos municípios de Conceição do Jacuípe e Coração de Maria, no interior da Bahia. A interrupção terá início às 8h e os serviços devem ser concluídos no início da noite.

Segundo a Embasa, a paralisação é necessária para um remanejamento programado da rede distribuidora, solicitado pela Prefeitura de Conceição do Jacuípe.

Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado de forma gradual, com previsão de normalização total em até 24 horas.

Durante o período de suspensão, a Embasa recomenda que os moradores armazenem água e façam uso consciente até a normalização completa do serviço.

x