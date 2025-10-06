Ministério do Trabalho paga lote extra do PIS; veja se tem direito

Mais de 1,6 milhão de trabalhadores serão beneficiados - Foto: Reprodução MTE

Outubro começa com boa notícia e dinheiro extra no bolso para mais de 1,6 milhão de trabalhadores brasileiros, que terão um alívio nas finanças com a liberação de um lote extra do abono salarial PIS/Pasep. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) destinou R$ 1,5 bilhão para beneficiar quem teve os dados corrigidos no sistema até junho deste ano.

O valor será pago no próximo dia 15 de outubro a profissionais da iniciativa privada e do setor público. A liberação contemplará os trabalhadores que tiveram os dados informados pelas empresas dentro do prazo excepcional estabelecido pela Resolução Codefat/MTE nº 1.013/2025, com base no ano-base 2023.

Desde esse domingo, 5, os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao pagamento diretamente pela Carteira de Trabalho Digital.

Como será o pagamento

O lote adicional vai distribuir exatamente R$ 1.500.888.606,00 para 1.640.201 trabalhadores, divididos da seguinte forma:

697.814 trabalhadores da iniciativa privada (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal

942.387 servidores públicos (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil

O valor individual do abono varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023.

Critérios para ter direito ao benefício

Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos

Ter recebido até dois salários mínimos de média salarial por mês, durante o ano-base 2023

Ter trabalhado ao menos 30 dias, consecutivos ou não, com carteira assinada em 2023

Ter os dados devidamente informados e atualizados pelo empregador no sistema e-Social

Como o dinheiro será depositado

Para quem recebe pelo PIS (Caixa Econômica Federal):

Crédito automático em conta corrente, poupança ou Conta Digital Caixa

Ou por meio do aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital

Alternativamente, o saque poderá ser feito em agências da Caixa, lotéricas, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e outros canais de pagamento

Para quem recebe pelo Pasep (Banco do Brasil):

Depósito direto em conta para correntistas

Transferência via TED, PIX ou saque presencial nas agências, caso o trabalhador não tenha conta ou chave PIX cadastrada

Calendário regular de pagamento do abono 2025

Além do lote extra de outubro, o calendário anual de pagamentos segue em curso. As datas previstas para os próximos pagamentos já foram divulgadas e o calendário segue o mês de nascimento. A consulta já pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital e o valor pode chegar a R$ 1.518 por pessoa. Os pagamentos vão até 29 de dezembro de 2025.

Janeiro – a partir de 17/02/2025

Fevereiro – a partir de 17/03/2025

Março – a partir de 15/04/2025

Maio e Junho – a partir de 15/05/2025

Julho e Agosto – a partir de 16/06/2025

Setembro e Outubro – a partir de 15/07/2025

Novembro e Dezembro – a partir de 15/08/2025

Onde tirar dúvidas

Dúvidas sobre o benefício podem ser resolvidas pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo telefone 158, ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.