Ministério do Trabalho paga lote extra do PIS; veja se tem direito
Lote extra é de R$ 1,5 bilhão e vai beneficiar mais de 1,6 milhão de trabalhadores
Por Andrêzza Moura
Outubro começa com boa notícia e dinheiro extra no bolso para mais de 1,6 milhão de trabalhadores brasileiros, que terão um alívio nas finanças com a liberação de um lote extra do abono salarial PIS/Pasep. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) destinou R$ 1,5 bilhão para beneficiar quem teve os dados corrigidos no sistema até junho deste ano.
O valor será pago no próximo dia 15 de outubro a profissionais da iniciativa privada e do setor público. A liberação contemplará os trabalhadores que tiveram os dados informados pelas empresas dentro do prazo excepcional estabelecido pela Resolução Codefat/MTE nº 1.013/2025, com base no ano-base 2023.
Desde esse domingo, 5, os trabalhadores já podem consultar se têm direito ao pagamento diretamente pela Carteira de Trabalho Digital.
Como será o pagamento
- O lote adicional vai distribuir exatamente R$ 1.500.888.606,00 para 1.640.201 trabalhadores, divididos da seguinte forma:
- 697.814 trabalhadores da iniciativa privada (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal
- 942.387 servidores públicos (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil
- O valor individual do abono varia de R$ 127,00 a R$ 1.518,00, de acordo com o número de meses trabalhados em 2023.
Critérios para ter direito ao benefício
- Para receber o abono salarial, o trabalhador precisa cumprir os seguintes requisitos:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos 5 anos
- Ter recebido até dois salários mínimos de média salarial por mês, durante o ano-base 2023
- Ter trabalhado ao menos 30 dias, consecutivos ou não, com carteira assinada em 2023
- Ter os dados devidamente informados e atualizados pelo empregador no sistema e-Social
Como o dinheiro será depositado
- Para quem recebe pelo PIS (Caixa Econômica Federal):
- Crédito automático em conta corrente, poupança ou Conta Digital Caixa
- Ou por meio do aplicativo CAIXA Tem, em conta poupança social digital
- Alternativamente, o saque poderá ser feito em agências da Caixa, lotéricas, caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui e outros canais de pagamento
- Para quem recebe pelo Pasep (Banco do Brasil):
- Depósito direto em conta para correntistas
- Transferência via TED, PIX ou saque presencial nas agências, caso o trabalhador não tenha conta ou chave PIX cadastrada
Calendário regular de pagamento do abono 2025
Além do lote extra de outubro, o calendário anual de pagamentos segue em curso. As datas previstas para os próximos pagamentos já foram divulgadas e o calendário segue o mês de nascimento. A consulta já pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital e o valor pode chegar a R$ 1.518 por pessoa. Os pagamentos vão até 29 de dezembro de 2025.
- Janeiro – a partir de 17/02/2025
- Fevereiro – a partir de 17/03/2025
- Março – a partir de 15/04/2025
- Maio e Junho – a partir de 15/05/2025
- Julho e Agosto – a partir de 16/06/2025
- Setembro e Outubro – a partir de 15/07/2025
- Novembro e Dezembro – a partir de 15/08/2025
Onde tirar dúvidas
Dúvidas sobre o benefício podem ser resolvidas pelos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, pelo telefone 158, ou nas Superintendências Regionais do Trabalho.
