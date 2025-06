Pis/Pasep: veja quando cai o lote de junho e se tem direito de receber

Pagamento PIS/Pasep - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O quinto lote do pagamento do Abono Salarial PIS/Pasep 2025, vai acontecer no dia 16 de junho para as pessoas nascidas em julho e agosto. Já o valor do abono salarial varia de acordo com o número de meses trabalhados no ano-base, podendo chegar até a um salário mínimo, que em 2025, está fixado em R$ 1.518.

É possível consultar se a pessoa tem o direito de receber o PIS/Pasep 2025 desde fevereiro, caso você não saiba, basta acessar a Carteira Digital de Trabalho, no portal Gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158) e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

Para fazer a consulta por meio do aplicativo, o usuário deve atualizar o app, acessar a opção “Benefícios”, selecionar “Abono Salarial” e clicar em “Pagamentos” para selecionar o valor, data e banco de recebimento.

Já para as ligações, a Central de Atendimento Alô Trabalho conta com ligação gratuita das 7h às 22h, de segunda a sábado.

Quem tem direito?

O abono é pago a todos os trabalhadores que trabalharam formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base de 2023, tendo uma remuneração de até dois salários mínimos no período, que está no valor de R$2.640.

Para receber o benefício, é preciso estar inscrito no programa há, pelo menos, cinco anos. Além disso, o empregador precisa ter fornecido os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no Social.

Para receber o Abono Salarial 2025 PIS/Pasep, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na RAIS até o dia 15 de maio de 2024 e no eSocial até o dia 19 de agosto de 2024.

Como é o calendário do pagamento do PIS/Pasep

O pagamento será feito em sete lotes. Confira o calendário abaixo:

Nascidos em janeiro, recebem dia 17 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro, recebem dia 17 de março;

Nascidos em março e abril, recebem dia 15 de abril;

Nascidos em maio e junho, recebem dia 15 de maio;

Nascidos em julho e agosto, recebem dia 16 de junho;

Nascidos em setembro e outubro, recebem dia 16 de julho;

Nascidos em novembro e dezembro, recebem dia 15 de agosto .

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), serão pagos R$ 30,7 bilhões para 25,8 milhões de beneficiários que ganharam até dois salários-mínimos em 2023.

O PIS será pago pela Caixa prioritariamente por conta-corrente, já o Pasep é responsabilidade do Banco do Brasil.

Além disso, o saque pode ser feito em agências, lotéricas, terminais de autoatendimento, e outros meios de pagamento disponíveis pela Caixa.

Já no Banco do Brasil, o pagamento do benefício será, prioritariamente pago, em crédito em conta bancária, por meio de PIX, transferência via TED ou, ainda, de forma presencial nas agências de atendimento.