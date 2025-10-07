Menu
BAHIA

Banco leiloa imóveis a partir de R$ 27 mil; há oportunidade na Bahia

Leilões reúnem mais de 200 imóveis, incluindo casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

07/10/2025 - 7:14 h
Casa sendo leiloada na Bahia
Casa sendo leiloada na Bahia -

O Itaú Unibanco promove nesta semana dois grandes leilões de imóveis em parceria com as leiloeiras Zuk e Frazão Leilões. Juntas, as iniciativas reúnem mais de 200 propriedades entre casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais, com descontos que podem chegar a 59%.

Os certames acontecem de forma totalmente online e contemplam imóveis distribuídos por diversos estados brasileiros, oferecendo alternativas tanto para quem busca a casa própria quanto para quem deseja investir no setor imobiliário.

Leilão Itaú Unibanco / Zuk

  • Data: 8 de outubro, a partir das 10h (o horário varia conforme o lote)
  • Ofertas: 136 imóveis, incluindo residenciais, comerciais e terrenos. Os descontos podem chegar a 59% sobre o valor de avaliação.
  • Valores: a partir de R$ 54 mil (apartamento em Campos dos Goytacazes-RJ) até R$ 1 milhão (apartamento de 545 m² em São Paulo-SP).
  • Localização dos imóveis: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP e TO.

Como participar

Para participar, é necessário realizar cadastro no Portal Zuk, consultar o edital e habilitar-se no lote desejado. As condições de pagamento variam conforme o imóvel, e alguns lotes oferecem desconto para quitação à vista.

Leilão Itaú Unibanco / Frazão Leilões

  • Data: Lances abertos até 9 de outubro, às 11h
  • Ofertas: 82 propriedade - 45 casas, 30 apartamentos e terrenos.
  • Valores: o menor lance é de R$ 27,7 mil (dois terrenos em Itaporanga d’Ajuda-SE) e o maior, R$ 2,7 milhões (casa de 511 m² em Mogi das Cruzes-SP).
  • Localização dos imóveis: BA, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SE e SP.

Como participar

Para participar, é preciso se cadastrar no site da Frazão Leilões e consultar o edital. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até 78 vezes, e o Itaú se responsabilizará por quitar eventuais débitos de condomínio e IPTU de 2025 até a data do leilão.

x