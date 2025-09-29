Leilão tem automóveis a partir de R$ 900 em toda a Bahia; veja lotes

Vários carros, motos e sucatas estão sendo leiloadas na Bahia - Foto: Divulgação | Detran

O Detran Bahia divulgou mais um leilão com mais de 2 mil lotes envolvendo carros, motos e sucatas aproveitáveis. Os lances podem começar a ser feitos no dia 3 de outubro, podendo se encontrar veículos com valores iniciais de R$ 900.

As pessoas que arremataram algum lance no leilão não vão precisar pagar nenhuma dívida pendente. Segundo a presidente da Comissão de Leilão do Detran, Júlia Sanches, quem arrematar deve pagar somente a taxa anual de licenciamento do exercício e do IPVA proporcional, além das taxas dos serviços de transferências, como a vistoria.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No total, são oito editais, divididos em 24 cidades do estado. Existem veículos disponíveis nas seguintes cidades:

Alagoinhas

Barreiras

Jequié

Feira de Santana

Irecê

Santo Antônio de Jesus

Camaçari

Salvador

Vitória da Conquista

Itabuna

Senhor do Bonfim

Serrinha

Teixeira de Freitas

Brumado

Eunápolis

Jacobina

Guanambi

Ilhéus

Juazeiro

Lauro de Freitas

Paulo Afonso

Porto Seguro

Simões Filho

Itaberaba

Alguns lances e seus valores

Em Santo Antônio de Jesus, uma moto Honda CB/300, está com lance inicial de R$ 900.

Em Salvador, há opção de um Hundai/HB20 1.6, ano 2015, com lance inicial de R$ 5 mil.

Já em Barreiras, um VW/Crossfox, 2008/2009 aparece com lance de R$ 4 mil.

Visitação pessoal aos veículos

Para ver os veículos de perto, é necessário conferir o endereço e o prazo de visitação diretamente no site do Detran. Em Salvador, é possível fazer essa checagem até sexta-feira, 03.