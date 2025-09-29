AUTOS
Leilão tem automóveis a partir de R$ 900 em toda a Bahia; veja lotes
Lances vão poder ser feitos a partir do dia 3 de outubro, sendo possível encontrar veículos com valores iniciais de R$ 900
O Detran Bahia divulgou mais um leilão com mais de 2 mil lotes envolvendo carros, motos e sucatas aproveitáveis. Os lances podem começar a ser feitos no dia 3 de outubro, podendo se encontrar veículos com valores iniciais de R$ 900.
As pessoas que arremataram algum lance no leilão não vão precisar pagar nenhuma dívida pendente. Segundo a presidente da Comissão de Leilão do Detran, Júlia Sanches, quem arrematar deve pagar somente a taxa anual de licenciamento do exercício e do IPVA proporcional, além das taxas dos serviços de transferências, como a vistoria.
No total, são oito editais, divididos em 24 cidades do estado. Existem veículos disponíveis nas seguintes cidades:
- Alagoinhas
- Barreiras
- Jequié
- Feira de Santana
- Irecê
- Santo Antônio de Jesus
- Camaçari
- Salvador
- Vitória da Conquista
- Itabuna
- Senhor do Bonfim
- Serrinha
- Teixeira de Freitas
- Brumado
- Eunápolis
- Jacobina
- Guanambi
- Ilhéus
- Juazeiro
- Lauro de Freitas
- Paulo Afonso
- Porto Seguro
- Simões Filho
- Itaberaba
Alguns lances e seus valores
- Em Santo Antônio de Jesus, uma moto Honda CB/300, está com lance inicial de R$ 900.
- Em Salvador, há opção de um Hundai/HB20 1.6, ano 2015, com lance inicial de R$ 5 mil.
- Já em Barreiras, um VW/Crossfox, 2008/2009 aparece com lance de R$ 4 mil.
Visitação pessoal aos veículos
Para ver os veículos de perto, é necessário conferir o endereço e o prazo de visitação diretamente no site do Detran. Em Salvador, é possível fazer essa checagem até sexta-feira, 03.
