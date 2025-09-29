Menu
AUTOS
AUTOS

Leilão tem automóveis a partir de R$ 900 em toda a Bahia; veja lotes

Lances vão poder ser feitos a partir do dia 3 de outubro, sendo possível encontrar veículos com valores iniciais de R$ 900

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/09/2025 - 14:42 h | Atualizada em 29/09/2025 - 15:44
Vários carros, motos e sucatas estão sendo leiloadas na Bahia
O Detran Bahia divulgou mais um leilão com mais de 2 mil lotes envolvendo carros, motos e sucatas aproveitáveis. Os lances podem começar a ser feitos no dia 3 de outubro, podendo se encontrar veículos com valores iniciais de R$ 900.

As pessoas que arremataram algum lance no leilão não vão precisar pagar nenhuma dívida pendente. Segundo a presidente da Comissão de Leilão do Detran, Júlia Sanches, quem arrematar deve pagar somente a taxa anual de licenciamento do exercício e do IPVA proporcional, além das taxas dos serviços de transferências, como a vistoria.

No total, são oito editais, divididos em 24 cidades do estado. Existem veículos disponíveis nas seguintes cidades:

  • Alagoinhas
  • Barreiras
  • Jequié
  • Feira de Santana
  • Irecê
  • Santo Antônio de Jesus
  • Camaçari
  • Salvador
  • Vitória da Conquista
  • Itabuna
  • Senhor do Bonfim
  • Serrinha
  • Teixeira de Freitas
  • Brumado
  • Eunápolis
  • Jacobina
  • Guanambi
  • Ilhéus
  • Juazeiro
  • Lauro de Freitas
  • Paulo Afonso
  • Porto Seguro
  • Simões Filho
  • Itaberaba

Alguns lances e seus valores

  • Em Santo Antônio de Jesus, uma moto Honda CB/300, está com lance inicial de R$ 900.
  • Em Salvador, há opção de um Hundai/HB20 1.6, ano 2015, com lance inicial de R$ 5 mil.
  • Já em Barreiras, um VW/Crossfox, 2008/2009 aparece com lance de R$ 4 mil.

Visitação pessoal aos veículos

Para ver os veículos de perto, é necessário conferir o endereço e o prazo de visitação diretamente no site do Detran. Em Salvador, é possível fazer essa checagem até sexta-feira, 03.

