AUTOS

BYD dá descontos de até R$ 40 mil para CNPJ em setembro de 2025

Confira os preços ofertados

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

28/09/2025 - 10:57 h
BYD Yuan Plus EV tem desconto de R$ 40 mil
A BYD tem preços especiais em diversos modelos até o final deste mês de setembro de 2025, com reduções que chegam até a R$ 40 mil para CNPJ comuns ou para quem apresenta comprovação de frota de 2 ou mais carros.

CNPJ comum

Para CNPJ comum, o Dolphin Mini 5L, por exemplo, é vendido por R$ 117.590,20, uma redução de R$ 2.399,80. Os descontos são maiores para o Dolhpin GS (R$ 11.999,20) e o Dolphin Plus (R$ 16.632). Os valores foram anunciado pelo Mundo do Automóvel para PCD.

Outros carros da BYD seguem com descontos para CNPJ, são eles:

  • BYD King GL - desconto de R$ 13.599,20 (valor final: R$ 156.390,80);
  • BYD King GS - desconto de R$ 8.799,50 (valor final: R$ 167.190,50);
  • BYD Yuan Pro - desconto de R$ 14.639,20 (valor final: R$ 168.350,80);
  • BYD Yuan Plus EV - desconto de R$ R$ 23.599,00 (valor final: R$ 212.391,00);
  • BYD Song Pro GL - desconto de R$ 18 (valor final: R$ 170.991,00);
  • BYD Song Pro GS - desconto de R$ 18 (valor final: R$ 189.990,50);
  • BYD Song Plus - desconto de R$ 24.999 (valor final: R$ 224.991,00);
  • BYD Song Premium - desconto de R$ R$ 17.988,00 ((valor final: R$ R$ 281.812,00).

Comprovação de frota

Os descontos ficam ainda maiores para empresas que comprovam frota, ou seja, dois ou mais carros. Na linha Dolphin, o Mini 5L tem desconto de R$ 3.599,70. O GS e o Plus chegam a R$ 13.499,10 e R$ 18.480, respectivamente.

O desconto mais impressionante é no BYD Yuan Plus EV, que apresenta uma economia de R$ 40.118,30, saindo de R$ 235.990 para R$ 195.871,70.

Outros carros da BYD seguem com descontos para comprovação de frota, são eles:

  • BYD King GL - desconto de R$ 15.299,10 (valor final: R$ 154.690,90);
  • BYD King GS - desconto de R$ 10.229,40 (valor final: R$ 165.430,60);
  • BYD Yuan Pro - desconto de R$ R$ 16.469,10 (valor final: R$ 166.520,90);
  • BYD Song Pro GS - desconto de R$ 11.999,40 (valor final: R$ 187.990,60);
  • BYD Song Pro GL - desconto de R$ 20.898,90 (valor final: R$ 169.091,10);
  • BYD Song Premium - desconto de R$ 26.982 (valor final: R$ 272.818,00);
  • BYD Song Plus - desconto de R$ R$ 27.498,90 (valor final: R$ 222.491,10);
  • BYD Seal - desconto de R$ 1.249,95 (valor final: R$ 248.740,05);
  • BYD New Tan - desconto de R$ R$ 8.536 (valor final: R$ 418.264,00).

