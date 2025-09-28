BYD dá descontos de até R$ 40 mil para CNPJ em setembro de 2025

BYD Yuan Plus EV tem desconto de R$ 40 mil - Foto: Divulgação / BYD do Brasil

A BYD tem preços especiais em diversos modelos até o final deste mês de setembro de 2025, com reduções que chegam até a R$ 40 mil para CNPJ comuns ou para quem apresenta comprovação de frota de 2 ou mais carros.

CNPJ comum

Para CNPJ comum, o Dolphin Mini 5L, por exemplo, é vendido por R$ 117.590,20, uma redução de R$ 2.399,80. Os descontos são maiores para o Dolhpin GS (R$ 11.999,20) e o Dolphin Plus (R$ 16.632). Os valores foram anunciado pelo Mundo do Automóvel para PCD.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outros carros da BYD seguem com descontos para CNPJ, são eles:

BYD King GL - desconto de R$ 13.599,20 (valor final: R$ 156.390,80);

BYD King GS - desconto de R$ 8.799,50 (valor final: R$ 167.190,50);

BYD Yuan Pro - desconto de R$ 14.639,20 (valor final: R$ 168.350,80);

BYD Yuan Plus EV - desconto de R$ R$ 23.599,00 (valor final: R$ 212.391,00);

BYD Song Pro GL - desconto de R$ 18 (valor final: R$ 170.991,00);

BYD Song Pro GS - desconto de R$ 18 (valor final: R$ 189.990,50);

BYD Song Plus - desconto de R$ 24.999 (valor final: R$ 224.991,00);

BYD Song Premium - desconto de R$ R$ 17.988,00 ((valor final: R$ R$ 281.812,00).

Comprovação de frota

Os descontos ficam ainda maiores para empresas que comprovam frota, ou seja, dois ou mais carros. Na linha Dolphin, o Mini 5L tem desconto de R$ 3.599,70. O GS e o Plus chegam a R$ 13.499,10 e R$ 18.480, respectivamente.

O desconto mais impressionante é no BYD Yuan Plus EV, que apresenta uma economia de R$ 40.118,30, saindo de R$ 235.990 para R$ 195.871,70.

Outros carros da BYD seguem com descontos para comprovação de frota, são eles: