OPORTUNIDADE OU PREJUIZO?

Confira os 5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025

Desvalorização, em alguns casos, sofre influência da forte e rápida concorrência de modelos chineses mais tecnológicos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/09/2025 - 6:59 h
Renault Kwid E-Tech é o carro elétrico com maior desvalorização no ranking
Está pensando em trocar de carro e ainda não decidiu a marca e o modelo. Se ligue nas dicas do Portal A TARDE, que listou os cinco veículos que mais perderam valor de mercado no Brasil em 2025.

Com base em dados da Tabela Fipe de 2025, os cinco carros que mais perderam valor de mercado no Brasil, até o momento, são predominantemente modelos elétricos ou de segmentos em baixa no mercado.

Segundo especialistas, essa desvalorização, em alguns casos, sofre influência da forte e rápida concorrência de modelos chineses mais tecnológicos, além do cenário desafiador para os sedãs médios e veículos de luxo.

5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025

1- Renault Kwid E-Tech

É o carro elétrico com maior desvalorização no ranking, com uma perda que pode chegar a 38% de seu valor inicial.

A queda acentuada é atribuída à chegada de concorrentes chineses como o BYD Dolphin Mini, que oferece mais tecnologia e espaço por um preço competitivo, fazendo com que o Kwid E-Tech perdesse rapidamente seu apelo de "elétrico mais barato".

  • Preço Fipe: R$ 69.320
  • Este valor reflete a forte desvalorização do modelo elétrico, que foi lançado com preços acima de R$ 99 mil.

2- JAC E-JS4

Imagem ilustrativa da imagem Confira os 5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025
| Foto: Divugação JAC

Este SUV elétrico aparece no topo da lista em diversas análises, com uma desvalorização de cerca de 37,5%. A marca JAC ainda enfrenta desafios no mercado de usados, como a falta de uma rede de assistência técnica abrangente e a percepção de menor liquidez, o que contribui para a perda de valor.

  • Preço Fipe: R$ 140.266
  • O valor de mercado deste SUV elétrico também sofreu uma queda acentuada em relação ao preço sugerido de fábrica, que era de aproximadamente R$ 239.900.

3 - Honda ZR-V

Imagem ilustrativa da imagem Confira os 5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025
| Foto: Divugação Honda

Com uma desvalorização de aproximadamente 14,7%, o SUV da Honda sofre com um posicionamento de mercado complexo. Posicionado entre os SUVs compactos e médios, com preço elevado e uma proposta mais conservadora, o modelo tem baixa procura no mercado de seminovos, apesar de ser bem equipado.

  • Preço Fipe: R$ 165.157
  • Este valor é para a versão de entrada Touring e demonstra a desvalorização do SUV em seu primeiro ano no mercado,que era de R$ 214.500.

4 - BMW iX1

Imagem ilustrativa da imagem Confira os 5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025
| Foto: Divugação BMW

A versão elétrica do SUV de luxo da BMW teve uma desvalorização de cerca de 14,7%. Apesar de ser um carro premium, o modelo enfrenta as mesmas barreiras dos outros elétricos no país: a ainda limitada infraestrutura de recarga e os altos custos de manutenção, que inibem o interesse no mercado de segunda mão.

  • Preço Fipe: R$ 311.778
  • O valor refere-se a uma das versões do SUV elétrico. Os preços podem variar entre R$ 312.278 e R$ 314.510, dependendo da versão, refletindo a alta desvalorização de um veículo de luxo em um mercado ainda em desenvolvimento para elétricos.

5 - Nissan Sentra

Imagem ilustrativa da imagem Confira os 5 carros que mais desvalorizaram no Brasil em 2025
| Foto: Divulgação Nissan

O Sentra é um dos representantes dos sedãs médios na lista, com uma perda de valor em torno de 14,1%.

O segmento de sedãs têm perdido espaço consistentemente para os SUVs no Brasil, e o Sentra, embora bem equipado, sofre com a menor liquidez e a preferência do consumidor por outras categorias de veículos.

  • Preço Fipe: R$ 143.330
  • O valor corresponde à versão mais completa do sedã, a Exclusive, e mostra a perda de valor que o modelo enfrenta em um segmento de mercado em retração, que chegou a R$ 174.490 no lançamento.

