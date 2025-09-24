Mansão de Hebe Camargo ganha destino inesperado ao fracassar em leilão

O local abrigou a famosa por alguns anos - Foto: Reprodução | SBT

A mansão da apresentadora Hebe Camargo está prestes a ter um destino inesperado no bairro do Morumbi, em São Paulo. A Justiça autorizou a demolição do imóvel, que passou por dois leilões neste ano, um em maio e outro em junho.

Avaliado em cerca de R$ 8,7 milhões inicialmente, o local foi palco de festas organizadas pela apresentadora e seu marido, Lélio Ravagnani. Abandonado há alguns anos, o espaço contava com salas amplas, suítes, sauna, piscina e adega.

Imagem da mansão abandonada | Foto: Reprodução | Youtube

Entretanto, apesar do apelido, a casa nunca pertenceu a Hebe de fato, pois foi doada aos filhos do marido dela: Lélio Ravagnani Filho e Leila Ione Ravagnani, que disputaram por ela logo após a morte da apresentadora, em 2012.

O abandono da mansão aconteceu após as empresas de Lélio Filho, a Corema S.A. e a Corema International Inc., serem investigadas por fraude aduaneira. A acusação gerou uma dívida de US$ 217 mil, cerca de R$ 1 milhão e 150 mil na cotação atual.

A casa foi colocada à penhora e passou por três leilões, porém sem sucesso de venda. O primeiro ocorreu em 2024 e o segundo em 13 de maio de 2025, com lance inicial de R$ 8,68 milhões. Já o terceiro, e último, foi em 5 de junho, com lance mínimo de R$ 4,3 milhões.