DEU RUIM

Mansão de Hebe Camargo ganha destino inesperado ao fracassar em leilão

A casa estava sendo vendida por um valor milionário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 21:30 h
O local abrigou a famosa por alguns anos
O local abrigou a famosa por alguns anos

A mansão da apresentadora Hebe Camargo está prestes a ter um destino inesperado no bairro do Morumbi, em São Paulo. A Justiça autorizou a demolição do imóvel, que passou por dois leilões neste ano, um em maio e outro em junho.

Avaliado em cerca de R$ 8,7 milhões inicialmente, o local foi palco de festas organizadas pela apresentadora e seu marido, Lélio Ravagnani. Abandonado há alguns anos, o espaço contava com salas amplas, suítes, sauna, piscina e adega.

Imagem da mansão abandonada
Foto: Reprodução | Youtube

Entretanto, apesar do apelido, a casa nunca pertenceu a Hebe de fato, pois foi doada aos filhos do marido dela: Lélio Ravagnani Filho e Leila Ione Ravagnani, que disputaram por ela logo após a morte da apresentadora, em 2012.

Mansão abandonada

O abandono da mansão aconteceu após as empresas de Lélio Filho, a Corema S.A. e a Corema International Inc., serem investigadas por fraude aduaneira. A acusação gerou uma dívida de US$ 217 mil, cerca de R$ 1 milhão e 150 mil na cotação atual.

A casa foi colocada à penhora e passou por três leilões, porém sem sucesso de venda. O primeiro ocorreu em 2024 e o segundo em 13 de maio de 2025, com lance inicial de R$ 8,68 milhões. Já o terceiro, e último, foi em 5 de junho, com lance mínimo de R$ 4,3 milhões.

x