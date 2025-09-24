Marido de amante de CEO estava com outra no show do Coldplay

O casal foi flagrado durante o show - Foto: Reprodução | X

O caso envolvendo a traição do CEO Andy Byron com sua funcionária, durante o show da banda Coldplay, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 24. Os dois foram flagrados em clima íntimo durante a apresentação, em julho deste ano.

Segundo informações divulgadas pelo jornal The Times, cerca de dois meses após a exposição, o marido de Kristin Cabot, a chefe do RH da empresa de Byron, também estava no evento acompanhado por outra mulher.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fontes alegaram que Kristin e Andrew estavam separados há algumas semanas e não moravam mais juntos quando tudo aconteceu. “Kristin estava no camarote com colegas de trabalho, e Andrew também estava lá em um encontro com uma moça, que hoje é sua namorada”, informou.

Entretanto, apesar da funcionária de Andy estar solteira, ele ainda permanecia casado com Megan Kerrigan Byron, que descobriu a traição após o vídeo do casal viralizar nas redes sociais. Ele e a amante foram desligados dos cargos na empresa de tecnologia Astronomer.

Relembre o caso:

Momento tradicional durante o show da banda Coldplay, a “kiss cam” (ou câmera do beijo em tradução livre) registrou um momento inusitado em julho. O grupo flagrou um casal em clima de romance, que se afastaram no mesmo instante que perceberam a filmagem.

“Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou o cantor Chris Martin, vocalista da banda, ao perceber a situação. O registro acabou viralizando nas redes sociais e internautas resolveram investigar a vida do casal a fundo, descobrindo que na verdade se tratavam de amantes.