TRAIÇÃO DUPLA?
Marido de amante de CEO estava com outra no show do Coldplay
O caso veio à tona meses após a exposição da traição durante o show
Por Franciely Gomes
O caso envolvendo a traição do CEO Andy Byron com sua funcionária, durante o show da banda Coldplay, ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 24. Os dois foram flagrados em clima íntimo durante a apresentação, em julho deste ano.
Segundo informações divulgadas pelo jornal The Times, cerca de dois meses após a exposição, o marido de Kristin Cabot, a chefe do RH da empresa de Byron, também estava no evento acompanhado por outra mulher.
Fontes alegaram que Kristin e Andrew estavam separados há algumas semanas e não moravam mais juntos quando tudo aconteceu. “Kristin estava no camarote com colegas de trabalho, e Andrew também estava lá em um encontro com uma moça, que hoje é sua namorada”, informou.
Entretanto, apesar da funcionária de Andy estar solteira, ele ainda permanecia casado com Megan Kerrigan Byron, que descobriu a traição após o vídeo do casal viralizar nas redes sociais. Ele e a amante foram desligados dos cargos na empresa de tecnologia Astronomer.
Relembre o caso:
Momento tradicional durante o show da banda Coldplay, a “kiss cam” (ou câmera do beijo em tradução livre) registrou um momento inusitado em julho. O grupo flagrou um casal em clima de romance, que se afastaram no mesmo instante que perceberam a filmagem.
“Ah, o quê… ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”, brincou o cantor Chris Martin, vocalista da banda, ao perceber a situação. O registro acabou viralizando nas redes sociais e internautas resolveram investigar a vida do casal a fundo, descobrindo que na verdade se tratavam de amantes.
O cara é Andy Byron, CEO of Astronomer, casado e com filhos, e ela é Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa, tb casada e com filhos.— deminho (@demoestlamour) July 17, 2025
Se foderam, acho é pouco. https://t.co/bDx2E25bTp
