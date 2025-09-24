Menu
ENTRETENIMENTO
NASCEU!

Rihanna dá à luz a sua primeira menina; veja foto da bebê

A cantora já é mãe de outros dois garotos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 18:47 h
A famosa estava grávida de seu terceiro bebê
A famosa estava grávida de seu terceiro bebê

Rihanna anunciou o nascimento do seu terceiro bebê. Nesta quarta-feira, 24, a cantora compartilhou um registro da filha em seu perfil do Instagram e revelou que estava à espera de uma garota, que teve seu gênero especulado pelos fãs, mas ainda não havia sido confirmado oficialmente pela artista.

“Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025”, escreveu ela na legenda da publicação, revelando o nome completo da herdeira caçula e explicando que ela nasceu no dia 13 de setembro, um sábado.

A artista já é mãe de outros dois garotinhos: RZA Athelston Mayers, nascido em maio de 2022, e Riot Rose Mayers, nascido em agosto de 2023. Todas as crianças são fruto do relacionamento dela com o rapper A$AP Rocky, que já dura seis anos.

Na web, diversos fãs da artista reagiram ao nascimento da garotinha, desejando uma série de coisas boas para as duas. “Oh meu Deus olha para esta coisinha fofa”, disse uma. “A menina!!!! Tão, tão, tão feliz por vocês!!!”, afirmou outro.

Tags:

cantora filha de rihanna gravidez Rihanna

x