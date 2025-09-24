Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUSTO

Neto de Ana Maria Braga é hospitalizado por causa de apito; entenda

O garoto precisou receber atendimento médico emergencial

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 21:01 h
O garotinho precisou ser internado
O garotinho precisou ser internado -

Varuna deu um susto na família nesta semana. Neto da apresentadora Ana Maria Braga, o garotinho, de apenas 4 anos de idade, precisou ser hospitalizado às pressas após aspirar um apito de brinquedo.

A revelação foi feita pela mãe dele, Mariana Maffeis, que é filha da comunicadora. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, ela contou que percebeu a situação após o garoto começar a emitir som de apito pelo nariz.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os médicos chegaram a realizar uma nasoendoscopia no herdeiro de Ana Maria, mas o objeto não foi localizado e ele retornou para casa. Entretanto, Varuna voltou a emitir o som de apito e foi submetido a uma broncoscopia, retirando o objeto de seu pulmão.

Leia Também:

Marido de amante de CEO estava com outra no show do Coldplay
Rihanna dá à luz a sua primeira menina; veja foto da bebê
Filho de Wesley Safadão é diagnosticado com tumor cerebral

Apesar do susto, Mariana garantiu que o garoto está bem e o registrou brincando com os irmãos. “Eu estava muito abalada… O Varuna tem uma saúde excelente porque é uma criança muito bem cuidada, se alimenta bem, tem o dia a dia muito saudável. Estamos nos recuperando. Ele está forte como nunca”, disse ela.

Confira o relato completo:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Mariana Maffeis P De Carvalho (@maffeismariana)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ana maria braga neto de ana maria braga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O garotinho precisou ser internado
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O garotinho precisou ser internado
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O garotinho precisou ser internado
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O garotinho precisou ser internado
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x