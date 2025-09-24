SUSTO
Neto de Ana Maria Braga é hospitalizado por causa de apito; entenda
O garoto precisou receber atendimento médico emergencial
Por Franciely Gomes
Varuna deu um susto na família nesta semana. Neto da apresentadora Ana Maria Braga, o garotinho, de apenas 4 anos de idade, precisou ser hospitalizado às pressas após aspirar um apito de brinquedo.
A revelação foi feita pela mãe dele, Mariana Maffeis, que é filha da comunicadora. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, ela contou que percebeu a situação após o garoto começar a emitir som de apito pelo nariz.
Os médicos chegaram a realizar uma nasoendoscopia no herdeiro de Ana Maria, mas o objeto não foi localizado e ele retornou para casa. Entretanto, Varuna voltou a emitir o som de apito e foi submetido a uma broncoscopia, retirando o objeto de seu pulmão.
Apesar do susto, Mariana garantiu que o garoto está bem e o registrou brincando com os irmãos. “Eu estava muito abalada… O Varuna tem uma saúde excelente porque é uma criança muito bem cuidada, se alimenta bem, tem o dia a dia muito saudável. Estamos nos recuperando. Ele está forte como nunca”, disse ela.
Confira o relato completo:
