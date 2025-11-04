Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

'Partido dos Traficantes': Nikolas Ferreira apaga post por ordem judicial

Publicação fazia referência ao PT e ao presidente Lula

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/11/2025 - 10:01 h | Atualizada em 04/11/2025 - 11:05
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG)
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) -

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) teve que excluir uma postagem em que chamou o Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente Lula, de "Partido dos Traficantes" após uma decisão judicial do Distrito Federal. A decisão cabe recurso.

A publicação do parlamentar bolsonarista foi feita três dias após a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha. Em outras mensagens, Nikolas também chamou Lula de “presidente dos traficantes”.

Leia Também:

Nikolas Ferreira vibra com operação no Rio: "Faxina"
Nikolas Ferreira e Whindersson aparecem juntos após discussão; entenda
Nikolas Ferreira chama Whindersson de “canalha” e provoca reação após tragédia
Nikolas Ferreira pede autorização para visitar Bolsonaro

A postagem, por sua vez, não consta mais no perfil oficial do deputado mineiro após a determinação do juiz Wagner Pessoa Vieira, da 5ª Vara Cível de Brasília do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Campeão de votos nos presídios

Em resposta à decisão, Nikolas republicou uma reportagem que traz o dado que o petista teve ampla maioria de votos nos presídios.

"Lula recebeu 4 de cada 5 votos de eleitores presos. Além de quando, anunciada sua vitória, há dezenas de vídeos dentro de presididos comemorando sua eleição. E mais: foi meramente uma resposta à esquerda que levantou “PL PARTIDO DOS TRAFICANTES”. A justiça só vai atrás de quem é de direita, uma coincidência absurda", escreveu.

A ação, movida pelo PT, também pede indenização por danos morais — um pedido que ainda não foi analisado pelo juiz na medida cautelar. Além disso, Nikolas Ferreira foi intimado a apresentar sua defesa em até 15 dias.

Tags:

Nikolas Ferreira PT

x