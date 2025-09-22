Nikolas Ferreira e Whindersson aparecem juntos após discussão; entenda

Imagem foi compartilhada pelo parlamentar - Foto: Reprodução | Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o humorista Whindersson Nunes chamaram atenção nas redes ao aparecerem lado a lado em uma foto publicada poucos dias depois de uma discussão acalorada na internet.

A imagem foi compartilhada pelo parlamentar, que escreveu na legenda: “O cristão não ergue muros… estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão”. A publicação surpreendeu muitos internautas, dado o embate recente entre os dois.

Relembre a polêmica

A troca de provocações começou quando Nikolas pediu aos seguidores que enviassem prints de críticas de Felipe Neto aos Estados Unidos. A atitude gerou repercussão e levou Whindersson a ironizar: “Imagina a missão do deputado que tu votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA. Patético”.

Em resposta, Nikolas zombou do humorista ao relembrar o relacionamento dele com Luísa Sonza e citou Vitão. O deputado publicou uma foto do cantor com roupas femininas e maquiagem e escreveu: “Tu perdeu pra isso, cara”. Whindersson reagiu postando uma foto de Nikolas adolescente e provocou: “Vamo um ménage eu, tu e o Vitão?”.

Nikolas rebateu dizendo que tinha apenas 16 anos na imagem e alegou evitar expor sua família para não piorar a saúde mental do comediante. A fala gerou revolta em Whindersson, que entendeu a menção como referência à morte de seu filho com Maria Lina: “Setembro Amarelo e o deputado faz piada com a morte do meu filho. Votado pelo povo, governa apenas para os seus, uma pena pro país”.

O parlamentar negou qualquer alusão: “Falei nada do seu filho. Deixa de ser mentiroso e canalha. Você e eu estávamos falando de relacionamento. Você LITERALMENTE citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém”.

Whindersson finalizou o embate pedindo respeito: “Você como parlamentar fale direito com um civil. Você trabalha pro povo, não só pra quem votou em você”.