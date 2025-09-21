Justiça marca data para audiência de Hytalo Santos e marido; confira

Casal foi preso por exploração de menores - Foto: Reprodução| Redes sociais

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Euro, já têm encontro marcado com a Justiça da Paraíba. O casal, preso por tráfico de pessoas e exploração de menores desde 15 de agosto deste ano, terá audiência marcada para a próxima terça-feira, 23.

A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias. Hytalo foi detido após a viralização de um vídeo do influenciador Felca, que expôs a adultização nos conteúdos produzidos pelo casal.

Investigados pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Paraíba, eles também tiveram os perfis de suas redes sociais suspensos por determinação judicial.

Hytalo Santos na prisão

Recentemente, a Polícia Civil da Paraíba divulgou uma foto de Hytalo Santos no presídio, como parte do acompanhamento das medidas de segurança do detento. Na imagem, ele aparece sem barba e com os cabelos raspados.

