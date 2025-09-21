Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Paolla Oliveira abre o jogo sobre coroação de Virginia; veja

Influenciadora é a nova rainha de bateria da Grande Rio

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/09/2025 - 15:45 h | Atualizada em 21/09/2025 - 15:56
Paolla Oliveira assume agora a posição de rainha de honra
Paolla Oliveira assume agora a posição de rainha de honra -

Com a coroação de Virginia Fonseca como a nova rainha de bateria da escola Grande Rio, Paolla Oliveira, que esteve presente na quadra da escola em Duque de Caxias, fez questão de comentar sobre como foi deixar o posto para a influenciadora.

“Eu não tenho a sensação de que saí [da Grande Rio]. Eu tenho a sensação de que estou mudando o posto e que o ciclo, ao invés de se encerrar, está se transformando”, disse ela em entrevista à coluna de Fábia Oliveira.

Paolla também falou sobre a entrada de Virginia na escola: “Virginia vai reinar lindamente, vai criar a história dela, com o espaço dela, com propriedade, da maneira dela. E agora eu ganhei a liberdade de estar em qualquer lugar da escola, olha que maravilha.”

A atriz, que agora assume a posição de rainha de honra, destacou que o título é fruto de sua dedicação à história da agremiação. “Esse posto de rainha de honra que me deram tem muito a ver com o que eu vivi aqui, com valor, com a escola, com a comunidade. É só felicidade”, afirmou.

Opinião dos internautas

Os vídeos da coroação de Virginia rapidamente viralizaram nas redes sociais, e os internautas não deixaram de opinar sobre a nova rainha de bateria da Grande Rio.

“É um crime contra a Paolla Oliveira!”, criticou um usuário. Outro parabenizou a influenciadora pela coragem: “Não podemos negar que ela tem coragem.” Já um terceiro brincou: “Alcione, corre aqui, o samba acabou de morrer.”

x