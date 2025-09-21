LUTO
Esposa JP Mantovani lamenta morte do marido: "Anjo das nossas vidas"
Apresentador morreu vítima de um acidente na Marginal Pinheiro em São Paulo
Por Bernardo Rego
A esposa do modelo e apresentador JP Mantovani, que morreu em um acidente na madrugada de domingo, 21, Lí Marttins usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o ocorrido. Ele perdeu o controle da moto, caiu e um caminhão de limpeza acabou atingindo-o na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
Marttins escreveu um pequeno texto publicado no Instagram onde pediu um "momento de paz e silêncio" para poder assimilar tudo o que ocorreu e poder acalmar o coração. O casal se conheceu no reality A Fazenda, em 2015, e tiveram uma filha que hoje tem 7 anos.
"Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações
É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo", diz o texto.
Confira a publicação:
Quem foi JP Mantovani
Amente de motos, JP Mantovani se tornou destaque nos últimos anos com participações em programas como A Fazenda, Power Couple Brasil e Game dos 100, todos os três da Record, sendo o último deste ano.
O modelo participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021.
A carreira do modelo
Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV. Ele trabalhou no extinto programa Tudo É Possível, da Record, apresentado por Ana Hickmann.
