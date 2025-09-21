Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Esposa JP Mantovani lamenta morte do marido: "Anjo das nossas vidas"

Apresentador morreu vítima de um acidente na Marginal Pinheiro em São Paulo

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

21/09/2025 - 13:04 h
JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015
JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015 -

A esposa do modelo e apresentador JP Mantovani, que morreu em um acidente na madrugada de domingo, 21, Lí Marttins usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o ocorrido. Ele perdeu o controle da moto, caiu e um caminhão de limpeza acabou atingindo-o na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Marttins escreveu um pequeno texto publicado no Instagram onde pediu um "momento de paz e silêncio" para poder assimilar tudo o que ocorreu e poder acalmar o coração. O casal se conheceu no reality A Fazenda, em 2015, e tiveram uma filha que hoje tem 7 anos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Em respeito a nossa história, filha, familiares e amigos, gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio pra assimilar esse momento de dor e sofrimento para que Deus acalme nossos corações

É com profundo pesar, que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo", diz o texto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lí Marttins (@limartinsoficial)

Quem foi JP Mantovani

Amente de motos, JP Mantovani se tornou destaque nos últimos anos com participações em programas como A Fazenda, Power Couple Brasil e Game dos 100, todos os três da Record, sendo o último deste ano.

O modelo participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021.

A carreira do modelo

Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV. Ele trabalhou no extinto programa Tudo É Possível, da Record, apresentado por Ana Hickmann.

Leia Também:

Affair confirmado? Virginia fala pela primeira vez sobre Vini Jr
Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"
Modelo JP Mantovani morre em acidente de moto
Marido de ex-Rouge e apresentador: quem era JP Mantovani, morto em acidente

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Desabafo esposa Jp Mantovani Morte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

JP Mantovani e esposa se conheceram no reality A Fazenda em 2015
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x