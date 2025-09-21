Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Marido de ex-Rouge e apresentador: quem era JP Mantovani, morto em acidente

Famoso teve auge da sua carreira com participação em A Fazenda, reality da Record

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

21/09/2025 - 9:58 h
JP Mantovani ficou famoso por participações na TV
JP Mantovani ficou famoso por participações na TV -

JP Mantovani, conhecido modelo e apresentador, morreu na madrugada deste domingo, 21, aos 46 anos após um episódio envolvendo sua motocicleta, em São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pelo R7, o ex-A Fazenda perdeu o controle da moto, caiu e um caminhão de limpeza acabou atingindo-o.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O famoso era casado com Li Marttins, cantora, com quem teve uma filha. Os dois se conheceram durante participação em A Fazenda.

Quem foi JP Mantovani

Amente de motos, JP Mantovani se tornou destaque nos últimos anos com participações em programas como A Fazenda, Power Couple Brasil e Game dos 100, todos os três da Record, sendo o último deste ano.

JP e Li Martins
JP e Li Martins | Foto: Reprodução | Instagram

O modelo participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021.

A carreira do modelo

Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV. Ele trabalhou no extinto programa Tudo É Possível, da Record, apresentado por Ana Hickmann.

Anos depois, durante sua participação na oitava temporada de A Fazenda, o famoso se envolveu com a cantora Li Martins.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jp Mantovani JP Mantovani morreu Li Martins

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
JP Mantovani ficou famoso por participações na TV
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

JP Mantovani ficou famoso por participações na TV
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

JP Mantovani ficou famoso por participações na TV
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

JP Mantovani ficou famoso por participações na TV
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x