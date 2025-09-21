ENTRETENIMENTO
Marido de ex-Rouge e apresentador: quem era JP Mantovani, morto em acidente
Famoso teve auge da sua carreira com participação em A Fazenda, reality da Record
Por Luiz Almeida
JP Mantovani, conhecido modelo e apresentador, morreu na madrugada deste domingo, 21, aos 46 anos após um episódio envolvendo sua motocicleta, em São Paulo.
De acordo com informações divulgadas pelo R7, o ex-A Fazenda perdeu o controle da moto, caiu e um caminhão de limpeza acabou atingindo-o.
O famoso era casado com Li Marttins, cantora, com quem teve uma filha. Os dois se conheceram durante participação em A Fazenda.
Quem foi JP Mantovani
Amente de motos, JP Mantovani se tornou destaque nos últimos anos com participações em programas como A Fazenda, Power Couple Brasil e Game dos 100, todos os três da Record, sendo o último deste ano.
O modelo participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021.
A carreira do modelo
Formado em direito, João Paulo Mantovani destacou-se como modelo e apresentador de TV. Ele trabalhou no extinto programa Tudo É Possível, da Record, apresentado por Ana Hickmann.
Anos depois, durante sua participação na oitava temporada de A Fazenda, o famoso se envolveu com a cantora Li Martins.
