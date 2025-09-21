ENTRETENIMENTO
Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"
O apresentador reagiu com mensagens fortes após Carlinhos ser apontado com um novo romance
Por Iarla Queiroz
O clima entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia esquentou nas redes sociais nesta semana. Tudo começou depois que Carlinhos foi apontado com um suposto novo affair, e Lucas decidiu expor uma mensagem que teria recebido do ex enquanto ele estava com outro homem.
Mensagem reveladora
No conteúdo compartilhado, Carlinhos teria escrito:
"Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e eu adormeci. Eu acordei achando que era você. Foi uma sensação tão estranha e triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa."
A postagem rapidamente gerou repercussão, reacendendo a tensão entre os dois.
Leia Também:
Lucas detona o ex-marido
Em resposta à mensagem, Lucas Guimarães não poupou críticas:
Seu ridículo. Nojento do caralh*. Você merece as gaias mais cruéis e nojentas do mundo
" Eu vou botar tudo a fod*r com você. Se prepare. Você não vai aguentar a pressão.", completou
As declarações repercutiram nas redes, dividindo opiniões entre fãs e seguidores.
Carlinhos esclarece boato
Momentos depois, Carlinhos Maia tentou esclarecer a situação. Ele afirmou que o homem que apareceu na foto era apenas João Also, um amigo, e não um novo affair:
"Não estou com novo affair nem namorado. João é amigo. Vou viver muito por aí. Deixem de agonia."
O caso reforça a relação conturbada entre os ex-maridos e segue gerando comentários na web.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes