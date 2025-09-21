Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"

O apresentador reagiu com mensagens fortes após Carlinhos ser apontado com um novo romance

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/09/2025 - 12:38 h
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães -

O clima entre Lucas Guimarães e Carlinhos Maia esquentou nas redes sociais nesta semana. Tudo começou depois que Carlinhos foi apontado com um suposto novo affair, e Lucas decidiu expor uma mensagem que teria recebido do ex enquanto ele estava com outro homem.

Mensagem reveladora

No conteúdo compartilhado, Carlinhos teria escrito:

"Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e eu adormeci. Eu acordei achando que era você. Foi uma sensação tão estranha e triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa."

Imagem ilustrativa da imagem Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"
| Foto: Reprodução / Redes Sociais

A postagem rapidamente gerou repercussão, reacendendo a tensão entre os dois.

Lucas detona o ex-marido

Em resposta à mensagem, Lucas Guimarães não poupou críticas:

Seu ridículo. Nojento do caralh*. Você merece as gaias mais cruéis e nojentas do mundo
Lucas Guimarães

" Eu vou botar tudo a fod*r com você. Se prepare. Você não vai aguentar a pressão.", completou

Imagem ilustrativa da imagem Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"
| Foto: Reprodução / Redes Sociais

As declarações repercutiram nas redes, dividindo opiniões entre fãs e seguidores.

Carlinhos esclarece boato

Momentos depois, Carlinhos Maia tentou esclarecer a situação. Ele afirmou que o homem que apareceu na foto era apenas João Also, um amigo, e não um novo affair:

"Não estou com novo affair nem namorado. João é amigo. Vou viver muito por aí. Deixem de agonia."

Imagem ilustrativa da imagem Lucas Guimarães explode contra Carlinhos Maia: "Merece as gaias mais cruéis"
| Foto: Reprodução / Redes Sociais

O caso reforça a relação conturbada entre os ex-maridos e segue gerando comentários na web.

