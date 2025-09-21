Menu
ENTRETENIMENTO

Virginia tropeça e samba no pé causa polêmica durante coroação

Influenciadora de 26 anos estreou como Rainha de Bateria da Grande Rio

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/09/2025 - 10:43 h
Virginia Fonseca é coroada como rainha de Bateria da Grande Rio
Virginia Fonseca é coroada como rainha de Bateria da Grande Rio -

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, de 26 anos, foi coroada oficialmente como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio no último sábado (20), em evento realizado na quadra da escola, em Duque de Caxias (RJ).

A estreia, no entanto, veio acompanhada de tropeços, samba contestado e muita polêmica. Durante sua primeira apresentação, Virginia chegou a tropeçar no carpete, mas conseguiu se equilibrar e evitar a queda.

O momento foi registrado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. Apesar do nervosismo, ela seguiu sambando ao lado da comunidade da Grande Rio.

Críticas e memes nas redes sociais

As imagens da coroação dividiram opiniões. Muitos internautas ironizaram a falta de desenvoltura da influenciadora no samba:

“A Virginia ama tanto a Paolla Oliveira que está imitando a Heleninha Roitman sambando”, escreveu uma usuária.

“É, Alcione, não queria te decepcionar, mas eu acho que o samba morreu…”, comentou outro.

“Tem que comer muito feijão com arroz para chegar aos pés de Paolla”, cutucou mais um.

Outros chegaram a definir o momento como “constrangedor”, enquanto alguns compararam seus passos a danças de TikTok, funk e até frevo.

Fãs saem em defesa

Apesar das críticas, Virginia também recebeu apoio. “Primeira vez dela e achei que foi super bem, ainda mais considerando que estava nervosa”, disse uma fã.

Outro internauta defendeu: “Quem falar que ela não sambou nada é só voltar na live e ver as outras pessoas sambando, foi a mesma coisa. Vão criticar só porque é a Virginia”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Grande Rio (@granderio)

Posição da nova rainha

Nas redes sociais, a influenciadora publicou fotos da coroação e desabafou:

“Acho que a última vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo. Tenho muito para aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar”.

Polêmica nos bastidores

A coroação também rendeu discussão antes mesmo de começar. Isso porque Virginia montou um quiosque da WePink, sua marca de cosméticos e patrocinadora da escola, no meio da quadra da Grande Rio.

A iniciativa não agradou a todos. “Essa escola virou um circo”, criticou uma internauta. Outra resumiu: “Entregaram a escola às traças mesmo”.

