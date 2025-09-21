Menu
FOFURA

Neymar publica foto com a filha caçula e encanta fãs: "Muito linda"

Jogador compartilhou momento em suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/09/2025 - 17:52 h
Neymar e filhos
Neymar e filhos -

Neymar Jr. encantou os seguidores ao postar uma foto com sua caçula, Mel, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, neste último sábado,20.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, o jogador aparece com a bebê de dois meses deitada em seu peito, usando um macacão branco.

Bruna Biancardi também dividiu momentos em família em seu perfil, mostrando a rotina de Mavie, sua filha mais velha, ao lado da caçula.

Repercussão nas redes sociais

Os internautas não deixaram de comentar sobre o registro da família e lotaram a publicação de mensagens carinhosas.

“Família abençoada e querida! A Mel tem o mesmo jeitinho da Mavie bebê, são lindas”, comentou um seguidor. Outro afirmou: “Socorro... sou apaixonada por esses nenês”. Um terceiro destacou o amor pela família: “Já falei que amo vocês hoje, família? Eu amo muito e oro por vocês”.

x