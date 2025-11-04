Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

"Mexer no andar de cima", diz Jerônimo sobre operações em bairros nobres

Governador da Bahia repercutiu as operações e o impacto delas em áreas não periféricas de Salvador

Bernardo Rego e Victoria Isabel

Por Bernardo Rego e Victoria Isabel

04/11/2025 - 8:59 h | Atualizada em 04/11/2025 - 9:31
Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP
Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP -

O governador Jerônimo Rodrigues participou, na manhã desta terça-feira, 4, de um evento que aconteceu no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador.

Durante o discurso, o chefe do Executivo baiano falou a respeito das operações deflagradas em bairros nobres de Salvador, que fazem o controle do crime organizado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Há 20 dias houve a Operação Primus que nós fomos mexer onde nós deveríamos mexer que é no andar de cima do crime organizado. [...] A comunidade quer um ambiente de paz que os meninos e as meninas possam correr na rua, jogar bola, brincar, ir para a igreja e voltar, ir para a escola e voltar. O que está ali na comunidade é a ponta do iceberg. Em algum lugar está a fonte financeira", pontuou o governador.

"Assim como nós vimos a Faria Lima, aqui em Salvador também tem os bairros nobres que devem guardar essas fontes, mas que ninguém toca. Quem paga a conta é a comunidade pobre e quem vai embora são os nossos filhos negros, a juventude", alertou.

Leia Também:

Operação na Bahia expõe elo entre PCC e fraudes em combustíveis
Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis
Polícia aponta relação do PCC com postos de bandeira Shell na Bahia

Jerônimo comenta megaoperação no Rio

Sobre a megaoperação que aconteceu semana passada no Rio de Janeiro que resultou na morte de mais de 100 pessoas e outras centenas de presos, Jerônimo disse que o Estado não pode ser o responsável por matar.

"Seria bom se todos nós do Brasil entendêssemos que era momento de sentarmos às mesas, os 27 governadores, os 6.500 prefeitos, os deputados, o parlamento, o sistema de justiça e encontrássemos a saída. O Estado não pode ser matador. Não pode. Não é o Estado que tem que fazer isso", disse Jerônimo.

"O Estado tem que mediar. E nós ficamos entre uma situação dizendo foi correto o que aconteceu e que foi injusto. Quem fala que foi correto diz que é genocida. Quem fala que não foi correto diz que está poupando criminosos. Essa disputa não serve para nós", acrescentou o governador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jerônimo Rodrigues Operação Primus Operações Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Jerônimo Rodrigues durante evento na sede da SSP
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x