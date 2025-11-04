Menu
POLÍTICA

Lula chama operação no RJ de “matança” e pede apuração independente

Presidente criticou ação que deixou 121 mortos e afirmou que a ordem judicial “não era de matança, mas de prisão”

Flávia Requião

Por Flávia Requião

04/11/2025 - 15:54 h
A operação tinha como alvo a facção criminosa CV
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou a megaoperação do Rio de Janeiro de “matança” e declarou nesta terça-feira, 4, que o governo federal vai cobrar a realização de uma investigação independente.

“Estamos tentando avaliar se é possível que os legistas da Polícia Federal participem do processo de investigação das mortes e da forma como a operação foi conduzida. Vamos ver se conseguimos realizar essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não havia ordem de matança, e houve uma matança", iniciou Lula.

"É importante ver em que condições se deu", continuou o presidente durante entrevista à imprensa internacional em Belém registrado pelo G1.

A operação do dia 28 de outubro, que terminou com mais de 100 pessoas mortas e tinha como alvo a facção criminosa CV (Comando Vermelho), foi a mais letal da história do Brasil.

"O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa", reforçou Lula.

Apesar das críticas do governo federal, autoridades do Rio classificaram a operação como bem-sucedida. O governador Cláudio Castro (PL) declarou que as “únicas vítimas reais” foram os policiais mortos, sustentando que todas as demais pessoas que morreram na ação eram criminosas.

x