POLÍTICA
POLÍTICA

TSE decide: MBL pode virar o 30º partido do Brasil

De acordo com dados do TSE, existem 29 siglas registradas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/11/2025 - 11:40 h | Atualizada em 04/11/2025 - 11:59
Brasil pode ganhar 30º partido político nesta
Brasil pode ganhar 30º partido político nesta -

O Brasil pode ganhar seu 30º partido político nesta terça-feira, 4. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode analisar a criação do partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) — além disso, há 24 legendas em processo de formação.

Na Corte, o processo tem como relator o ministro André Mendonça. Para lançar candidatos e concorrer a cargos nas eleições, partidos políticos devem ter seus estatutos registrados no TSE até seis meses antes das eleições.

Na sessão, os ministros vão decidir sobre o registro do estatuto do partido na Corte Eleitoral, uma etapa necessária para garantir:

  • participação no processo eleitoral;
  • direito de receber recursos dos fundos partidários e eleitoral;
  • acesso à propaganda no rádio e televisão;
  • exclusividade de uso do nome escolhido, número, siglas e símbolos.

O Missão já atendeu a alguns dos requisitos previstos na lei para a sua criação. Além de ter inscrição no cartório de registro civil desde outubro de 2023, a legenda ultrapassou o número mínimo de assinaturas de apoio para a criação — em julho deste ano, apresentaram quase 578 mil assinaturas válidas, sendo que o mínimo era de pouco mais de 547 mil.

André Mendonça brasil eleições MBL partido missão TSE

