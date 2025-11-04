POLÍTICA
TSE decide: MBL pode virar o 30º partido do Brasil
De acordo com dados do TSE, existem 29 siglas registradas
Por Yuri Abreu
O Brasil pode ganhar seu 30º partido político nesta terça-feira, 4. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode analisar a criação do partido Missão, ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) — além disso, há 24 legendas em processo de formação.
Na Corte, o processo tem como relator o ministro André Mendonça. Para lançar candidatos e concorrer a cargos nas eleições, partidos políticos devem ter seus estatutos registrados no TSE até seis meses antes das eleições.
Leia Também:
Na sessão, os ministros vão decidir sobre o registro do estatuto do partido na Corte Eleitoral, uma etapa necessária para garantir:
- participação no processo eleitoral;
- direito de receber recursos dos fundos partidários e eleitoral;
- acesso à propaganda no rádio e televisão;
- exclusividade de uso do nome escolhido, número, siglas e símbolos.
O Missão já atendeu a alguns dos requisitos previstos na lei para a sua criação. Além de ter inscrição no cartório de registro civil desde outubro de 2023, a legenda ultrapassou o número mínimo de assinaturas de apoio para a criação — em julho deste ano, apresentaram quase 578 mil assinaturas válidas, sendo que o mínimo era de pouco mais de 547 mil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes