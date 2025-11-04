Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VITÓRIA CONTRA OPOSIÇÃO

Governo elege petista para presidir CPI do Crime Organizado

Comissão vai investigar a atuação de facções e milícias em todo o país

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

04/11/2025 - 17:06 h
Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado.
Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado. -

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito, nesta terça-feira, 4, como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado criada para investigar a atuação de facções e milícias em todo o país.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e se lança candidato ao Planalto
Lula chama operação no RJ de “matança” e pede apuração independente
Após operação no Rio, PT pressiona Lula pela criação de Ministério

A eleição de Contarato representa uma importante vitória para o governo Lula em tema sensível para o Planalto. Ele venceu Hamilton Mourão (PL-ES), que foi escolhido como vice-presidente, por 6 votos a 5. O relator será Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do requerimento que originou o colegiado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para evitar nova derrota, como ocorreu na instalação da CPI do INSS, em agosto, quando o senador Carlos Viana (Podemos-MG) foi eleito presidente à revelia da base, os governistas articularam trocas entre os membros do colegiado entre ontem e hoje. Com isso, conseguiram, por exemplo, substituir o senador Nelsinho Trad (PSD-MG) pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), mais fiel ao Executivo, conforme revelado por O Globo.

A oposição, que até então articulava a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência, chegou nesta quarta-feira, com a tentativa de emplacar Mourão. Para eles, Mourão teria menos resistência do que Flávio entre os governistas e poderia ter chance.

Plano de trabalho

Os senadores também aprovaram o plano de trabalho para a CPI elaborado por Alessandro. O relator afirmou que o relatório deve diagnosticar a situação do crime organizado no país e detectar as políticas públicas mais efetivas contra o problema. O Brasil tem cerca de 88 organizações criminosas, segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

“A segurança pública é uma atividade complexa, mas não tem segredo, desde que a gente tenha o espírito público suficiente para fazer o nosso trabalho [...] O que o Brasil enfrenta é a consequência de décadas de omissão e de corrupção”, disse Alessandro.

A comissão investigará os seguintes tópicos relacionados ao crime organizado:

  • ocupação de território;
  • lavagem de dinheiro, com ênfase em criptomoedas; bens patrimoniais; bancas de advocacia e segmentos econômicos lícitos, como combustíveis, lubrificantes, bebidas, garimpo, mercado imobiliário e cigarros;
  • sistema prisional;
  • corrupção ativa e passiva;
  • rotas de mercadorias ilícitas;
  • crimes de tráfico de drogas e de armas, sonegação tributária e roubo, entre outros.
  • integração entre os órgãos de segurança pública e as Forças Armadas, com destaque para as fronteiras;
  • experiências bem-sucedidas de prevenção e repressão ao crime organizado;
  • recursos públicos disponíveis.

Consequência de megaoperação

A comissão terá 120 dias para investigar especialmente o crescimento das facções e milícias. A instalação da CPI ocorreu uma semana após a operação policial que deixou 121 mortos nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cpi crime organizado Fabiano Contarato

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Fabiano Contarato foi eleito presidente da CPI do Crime Organizado.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

x