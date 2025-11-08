NOVO COMANDO
Secretária municipal é escolhida para comandar o União Mulher em Feira
Gerusa Sampaio foi escolhida por Zé Chico, presidente do União Brasil em Feira de Santana
Por Kenna Martins*
A secretária de Desenvolvimento Social de Feira de Santana e vereadora licenciada, Gerusa Sampaio, foi escolhida para assumir a presidência do União Mulher, núcleo feminino do União Brasil no município. A decisão foi anunciada pelo presidente do diretório municipal do partido, Zé Chico.
“Gerusa tem uma história de dedicação e compromisso com Feira de Santana. Sua liderança vai fortalecer ainda mais o União Mulher e ampliar o espaço das mulheres no nosso partido”, afirmou o presidente da legenda.
Com ampla trajetória na política feirense, Gerusa acumula experiência na gestão pública e na defesa de pautas voltadas ao fortalecimento das políticas sociais e da participação feminina na política. À frente do União Mulher, ela deve coordenar ações voltadas à mobilização de lideranças femininas e ao incentivo à representatividade no partido.
A nova presidente do União Mulher agradeceu a confiança e reforçou o compromisso com a nova missão. “É uma oportunidade de continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade e de abrir caminhos para que mais mulheres participem ativamente da política”, disse Gerusa.
Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana*
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes