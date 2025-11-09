Prefeito baiano elogia Jerônimo e ressalta atenção ao povo do interior

Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias - Foto: Divulgação

O prefeito de Riachão do Jacuípe, Carlinhos (União Brasil), elogiou publicamente o governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante visita do petista ao município neste sábado, 8.

Mesmo tendo apoiado ACM Neto nas eleições de 2022, Carlinhos destacou a atenção e o compromisso do governador com o interior da Bahia, em especial com o povo sertanejo.

“Jamais deixaria de receber um homem que ocupa um cargo tão importante e que conhece de perto as dificuldades do nosso povo. Jerônimo viveu o sertão, entende o sofrimento do sertanejo e o drama de quem luta por água e dignidade”, afirmou o prefeito.



O gestor ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias “Quem perdeu vai fazer oposição, e quem ganhou vai cuidar do povo — como Jerônimo está fazendo. Ele ganhou a eleição e está cuidando da Bahia”, completou.

Durante a agenda no município, o governador Jerônimo Rodrigues realizou diversas entregas, acompanhado pelo secretário Adolpho Loyola.

Ele também foi homenageado com o título de cidadão de Riachão do Jacuípe, em reconhecimento à sua trajetória e às ações em favor do município. O evento reuniu diversas lideranças políticas locais e estaduais, em um clima de diálogo e cooperação.