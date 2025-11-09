Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Prefeito baiano elogia Jerônimo e ressalta atenção ao povo do interior

Mesmo tendo apoiado ACM Neto em 2022, gestor de Riachão do Jacuípe reconhece cuidado do governador com a população

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

09/11/2025 - 10:48 h
Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias
Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias -

O prefeito de Riachão do Jacuípe, Carlinhos (União Brasil), elogiou publicamente o governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante visita do petista ao município neste sábado, 8.

Mesmo tendo apoiado ACM Neto nas eleições de 2022, Carlinhos destacou a atenção e o compromisso do governador com o interior da Bahia, em especial com o povo sertanejo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jerônimo é homenageado em Riachão e vira inspiração de forró
Secretária municipal é escolhida para comandar o União Mulher em Feira
Briga no trabalho? Câmara estuda iniciativa contra intolerância profissional

“Jamais deixaria de receber um homem que ocupa um cargo tão importante e que conhece de perto as dificuldades do nosso povo. Jerônimo viveu o sertão, entende o sofrimento do sertanejo e o drama de quem luta por água e dignidade”, afirmou o prefeito.

O gestor ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias “Quem perdeu vai fazer oposição, e quem ganhou vai cuidar do povo — como Jerônimo está fazendo. Ele ganhou a eleição e está cuidando da Bahia”, completou.

Durante a agenda no município, o governador Jerônimo Rodrigues realizou diversas entregas, acompanhado pelo secretário Adolpho Loyola.

Ele também foi homenageado com o título de cidadão de Riachão do Jacuípe, em reconhecimento à sua trajetória e às ações em favor do município. O evento reuniu diversas lideranças políticas locais e estaduais, em um clima de diálogo e cooperação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Prefeito ressaltou que a boa política deve estar acima das diferenças partidárias
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x