VELOCIDADE DA LUZ
Deputado choca ao tocar Revelação em CPI do INSS: "Todo mundo erra"
Momento curioso foi protagonizado pelo deputado Paulo Pimenta
Por Gabriela Araújo
O deputado federal Paulo Pimenta protagonizou um dos momentos divertidos e curiosos durante a sessão Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Na ocasião, o ex-ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) interrompeu a sua fala para exibir uma das clássicas canções do Grupo Revelação. A música escolhida para ilustrar o momento foi "Velocidade da Luz".
"Presidente, não veio aqui aquele deputado que gostar de botar música, né? Eu vou botar uma música hoje para encerrar aqui e deixar a minha homenagem a todos esses que acham que, quando pedem desculpas, é com uma espécie de confissão e são perdoados, são reabilitados através da desculpa. Bota aí minha homenagem para todos que pedem desculpas e acham que com isso estão perdoados de todos os seus pecados", disse Pimenta.
Leia Também:
A canção, segundo o parlamentar, foi definida como forma de argumentar o afrouxamento das regras da Previdência durante a gestão de Bolsonaro, que teria levado aos descontos indevidos na conta de aposentados e pensionistas — alvo de investigação na CPI.
Isso porque o ex-ministro do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni, durante o antigo governo, esteve no colegiado para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Em 2020, ele admitiu ter praticado "caixa dois", ou seja, usado dinheiro não declarado nas campanhas a deputado federal em 2014 e 2018.
O então ministro fechou um acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República), devolveu R$ 189.000,00, e se livrou de um eventual processo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes