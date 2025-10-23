CPMI do INSS ouve ex-procurador-geral e esposa nesta quinta

Virgílio está entre os servidores afastados após a operação deflagrada em abril deste ano pela Polícia Federal - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realiza, nesta quinta-feira, 23, a oitiva de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral da instituição.

Virgílio está entre os servidores afastados após a operação deflagrada em abril deste ano pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que investiga irregularidades em descontos aplicados a aposentadorias e pensões.

De acordo com as investigações, o ex-procurador-geral teria confirmado um parecer técnico que resultou no desbloqueio em massa de benefícios do INSS para permitir descontos associativos, a pedido da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), uma das entidades investigadas no caso.

A investigação da Polícia Federal indica que a esposa de Virgílio e uma empresa ligada a ela teriam recebido valores milionários de companhias associadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. Também foram identificados repasses suspeitos envolvendo outros familiares.

Os requerimentos que motivaram a convocação afirmam que relatórios da investigação apontam que Virgílio Filho teria recebido cerca de R$ 12 milhões de empresas intermediárias, supostamente criadas para movimentar recursos do esquema.

Também está prevista para esta quinta-feira, 23, a oitiva da empresária Thaisa Hoffmann Jonasson, esposa de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. A CPMI deve questioná-la sobre os valores milionários que teria recebido de empresas associadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”.