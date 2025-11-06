Saiba quem tem direito ao décimo terceiro salário do INSS

Cerca de 70% dos aposentados ganham 1 salário mínimo - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

O décimo terceiro salário não é um benefício exclusivo das pessoas que trabalham regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O abono anual também abrange os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pagamento referente ao ano de 2025 já foi feito de forma antecipada entre os meses de maio e junho. O benefício é destinado a todos os segurados que recebem benefícios previdenciários, como aposentadoria (por idade, tempo de contribuição, especial ou por invalidez), pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) não inclui o abono, por se tratar de benefício assistencial. Ainda será pago a uma pequena parcela de segurados que começaram a receber a partir de junho deste ano, segundo o INSS.

De acordo com dados da previdência, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS ganham até um salário mínimo por mês (R$ 1.518). Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

