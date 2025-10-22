Menu
MUNDO
MUNDO

Aposentadoria relâmpago: saiba como homem obteve benefício aos 23 anos

Jovem conseguiu antecipar a aposentadoria após apenas dois anos de trabalho

Iarla Queiroz

Iarla Queiroz

22/10/2025 - 13:00 h
Um caso raro (e totalmente legal)
Um caso raro (e totalmente legal)

Enquanto a maioria das pessoas passa décadas sonhando com a aposentadoria, um jovem russo já cruzou essa linha, com apenas 23 anos. O nome dele é Pavel Stepchenko, e o que parece uma história impossível aconteceu de forma totalmente dentro da lei.

Stepchenko conseguiu se aposentar após dois anos de serviço, aproveitando uma mudança temporária na legislação russa que dobrou o tempo de contribuição durante o período de lei marcial.

Na prática, cada mês trabalhado passou a valer como três, o que acelerou o acúmulo de tempo necessário para se aposentar.

A brecha criada pela lei marcial

A legislação especial entrou em vigor durante o estado de lei marcial, quando o governo russo ajustou regras previdenciárias e trabalhistas.

Normalmente, a aposentadoria integral na Rússia exige anos de contribuição contínua, mas essa alteração excepcional acelerou o processo, e abriu espaço para casos como o de Stepchenko.

Na teoria, qualquer cidadão que estivesse ativo nesse período poderia alcançar a aposentadoria de forma antecipada, sem infringir nenhuma norma.

O debate que o caso levanta

O episódio reacende a discussão sobre a flexibilidade dos sistemas de previdência e o impacto que mudanças legais podem ter na vida das pessoas.

Enquanto alguns países caminham para prolongar a vida profissional e conter o desequilíbrio previdenciário, outros, em contextos de crise ou exceção, acabam permitindo brechas que antecipam o benefício.

Essa diversidade de políticas levanta questionamentos sobre a sustentabilidade dos modelos de aposentadoria, especialmente diante de desafios econômicos e demográficos.

Novos planos para o futuro

Mesmo aposentado, Pavel Stepchenko não pretende parar. Com a pensão já garantida, o jovem diz que pretende investir em sua educação e explorar novas oportunidades profissionais.

x