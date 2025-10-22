MUNDO
Aposentadoria relâmpago: saiba como homem obteve benefício aos 23 anos
Jovem conseguiu antecipar a aposentadoria após apenas dois anos de trabalho
Por Iarla Queiroz
Enquanto a maioria das pessoas passa décadas sonhando com a aposentadoria, um jovem russo já cruzou essa linha, com apenas 23 anos. O nome dele é Pavel Stepchenko, e o que parece uma história impossível aconteceu de forma totalmente dentro da lei.
Stepchenko conseguiu se aposentar após dois anos de serviço, aproveitando uma mudança temporária na legislação russa que dobrou o tempo de contribuição durante o período de lei marcial.
Na prática, cada mês trabalhado passou a valer como três, o que acelerou o acúmulo de tempo necessário para se aposentar.
A brecha criada pela lei marcial
A legislação especial entrou em vigor durante o estado de lei marcial, quando o governo russo ajustou regras previdenciárias e trabalhistas.
Normalmente, a aposentadoria integral na Rússia exige anos de contribuição contínua, mas essa alteração excepcional acelerou o processo, e abriu espaço para casos como o de Stepchenko.
Leia Também:
Na teoria, qualquer cidadão que estivesse ativo nesse período poderia alcançar a aposentadoria de forma antecipada, sem infringir nenhuma norma.
O debate que o caso levanta
O episódio reacende a discussão sobre a flexibilidade dos sistemas de previdência e o impacto que mudanças legais podem ter na vida das pessoas.
Enquanto alguns países caminham para prolongar a vida profissional e conter o desequilíbrio previdenciário, outros, em contextos de crise ou exceção, acabam permitindo brechas que antecipam o benefício.
Essa diversidade de políticas levanta questionamentos sobre a sustentabilidade dos modelos de aposentadoria, especialmente diante de desafios econômicos e demográficos.
Novos planos para o futuro
Mesmo aposentado, Pavel Stepchenko não pretende parar. Com a pensão já garantida, o jovem diz que pretende investir em sua educação e explorar novas oportunidades profissionais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes