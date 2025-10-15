Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM DINHEIRO

INSS suspende programa de redução de fila por falta de orçamento

Presidente da instituição solicitou suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 18:22 h
Programa que combate fila do INSS está suspenso.
Programa que combate fila do INSS está suspenso. -

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o pagamento de bônus para servidores para reduzir filas de espera de pedidos de pensão, aposentadoria e outros benefícios.

De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, a decisão foi motivada pela falta de recursos. Em ofício encaminhado ao Ministério da Previdência, Walter solicitou uma suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do programa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fraude no INSS: STF bloqueia milhões do Sindicato do irmão de Lula
Ex-presidente do INSS alvo da PF será ouvido por CPMI nesta 2ª feira
Família de suspeito na Farra do INSS tem Porsche de quase R$ 800 mil
Fraudes no INSS poderiam ter sido investigadas na gestão Moro

Segundo o documento, a suspensão do programa, que vale a partir desta quarta-feira, 15, acontece para evitar “impactos administrativos decorrentes da continuidade de suas atividades sem a prévia recomposição e o devido empenho orçamentário.”

O ofício detalha que as tarefas que estavam em andamento na fila extraordinária do Programa de Gestão de Benefícios (PGB) devem ser suspensas, sem a entrada de novos pedidos na fila.

O PGB substituiu o antigo Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, encerrado em 2024, e retomou o pagamento de bônus por produtividade. Servidores do INSS recebem R$ 68 por processo concluído, enquanto peritos médicos federais têm direito a R$ 75 por perícia ou análise documental.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bônus servidores gestão de benefícios INSS Previdência Social recursos orçamentários suspensão pagamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Programa que combate fila do INSS está suspenso.
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Programa que combate fila do INSS está suspenso.
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Programa que combate fila do INSS está suspenso.
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Programa que combate fila do INSS está suspenso.
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x