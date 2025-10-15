INSS suspende programa de redução de fila por falta de orçamento

Programa que combate fila do INSS está suspenso. - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o pagamento de bônus para servidores para reduzir filas de espera de pedidos de pensão, aposentadoria e outros benefícios.

De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Waller Junior, a decisão foi motivada pela falta de recursos. Em ofício encaminhado ao Ministério da Previdência, Walter solicitou uma suplementação orçamentária de R$ 89,1 milhões para garantir a continuidade do programa.

Segundo o documento, a suspensão do programa, que vale a partir desta quarta-feira, 15, acontece para evitar “impactos administrativos decorrentes da continuidade de suas atividades sem a prévia recomposição e o devido empenho orçamentário.”

O ofício detalha que as tarefas que estavam em andamento na fila extraordinária do Programa de Gestão de Benefícios (PGB) devem ser suspensas, sem a entrada de novos pedidos na fila.

O PGB substituiu o antigo Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, encerrado em 2024, e retomou o pagamento de bônus por produtividade. Servidores do INSS recebem R$ 68 por processo concluído, enquanto peritos médicos federais têm direito a R$ 75 por perícia ou análise documental.