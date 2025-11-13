Ex-presidente do INSS é preso em operação que apura fraude bilionária

Alessandro Stefanutto ex-presidente do INSS - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto foi preso.

A operação apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação acontece simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.

Os crimes investigados incluem:

Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;

Organização criminosa;

Estelionato previdenciário;

Corrupção ativa e passiva;

Ocultação patrimonial

A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país. Em setembro, a PF prendeu os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e Maurício Camisotti, apontados como operadores financeiros do esquema.

Por meio de nota, a defesa do ex-presidente do INSS diz que a prisão foi ilegal, mas não teve acesso ao teor da decisão.

Confira a nota na íntegra:

"A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, vem a público esclarecer que: