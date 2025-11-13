Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Ex-presidente do INSS é preso em operação que apura fraude bilionária

Ação acontece simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

13/11/2025 - 8:02 h | Atualizada em 13/11/2025 - 8:43
Alessandro Stefanutto ex-presidente do INSS
Alessandro Stefanutto ex-presidente do INSS -

Durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto foi preso.

A operação apura um esquema bilionário de fraudes em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação acontece simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, com o cumprimento de 73 mandados judiciais, sendo 10 de prisão preventiva.

Leia Também:

Golpe no INSS: entenda como Uber, Caixa e Serasa foram usadas
PF volta à ação: 'Sem Desconto' ataca nova rede de fraudes no INSS
Ex-presidente do INSS alvo da PF será ouvido por CPMI nesta 2ª feira

Os crimes investigados incluem:

  • Inserção de dados falsos em sistemas oficiais;
  • Organização criminosa;
  • Estelionato previdenciário;
  • Corrupção ativa e passiva;
  • Ocultação patrimonial

A Operação Sem Desconto teve início após auditorias identificarem irregularidades em cadastros e descontos de associações fictícias aplicados a milhares de aposentados em todo o país. Em setembro, a PF prendeu os empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e Maurício Camisotti, apontados como operadores financeiros do esquema.

Por meio de nota, a defesa do ex-presidente do INSS diz que a prisão foi ilegal, mas não teve acesso ao teor da decisão.

Confira a nota na íntegra:

"A defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, vem a público esclarecer que:

  • Não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele;
  • Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanutto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação;
  • Irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias;
  • Segue confiante, diante dos fatos, de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso".

