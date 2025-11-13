Menu
PORTAS ABERTAS

Neymar na Argentina? Ex-companheiro abre as portas: “Se ele quiser”

Volante argentino, ex-companheiro de Neymar no PSG, reforça que amizade pode levar o brasileiro ao Boca Juniors

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 7:31 h
Neymar pode jogar na Argentina? Paredes abre possibilidade
Neymar pode jogar na Argentina? Paredes abre possibilidade -

Leandro Paredes, volante argentino e ex-companheiro de Neymar no PSG, abriu as portas do Boca Juniors para o craque brasileiro, em tom de brincadeira. Campeão do Mundo com a Argentina em 2022, Paredes reforçou a equipe argentina em julho deste ano e, desde então, disputou 14 partidas. O Boca já garantiu vaga na Conmebol Libertadores de 2026.

"Falo muito com o Ney. A verdade é que tenho uma ótima relação com ele. Somos amigos. Estamos sempre em contato, mas ele está no clube dele, temos que respeitar os outros clubes, as decisões dos outros jogadores, então não posso falar muito. Vamos esperá-lo se ele quiser (risos)", disse Paredes.

O interesse do Boca Juniors surge após Neymar ter sido pretendido pelo Santos, com intermédio do próprio Paredes. Apesar da amizade, o volante argentino reforçou que qualquer negociação depende das decisões do brasileiro e do clube paulista.

Atualmente, Neymar tem contrato com o Santos até dezembro de 2025, e a renovação ainda não é certa. O clube não tem pressa para estender o vínculo, focando primeiro na permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa atualmente a 17ª colocação, o que coloca a equipe em alerta para garantir uma negociação viável.

