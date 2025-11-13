Menu
ESPORTES
TECNOLOGIA NO FUTEBOL

Equipes brasileiras estrearão impedimento semiautomático ainda em 2025

Conmebol vai adotar a tecnologia nas finais da Libertadores e Sul-Americana

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 6:26 h
Conmebol usa impedimento automático nas finais
Conmebol usa impedimento automático nas finais -

A Conmebol vai estrear o uso da tecnologia de impedimento semiautomático e da checagem na linha do gol nas finais da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Veja:

As decisões das competições estão marcadas para os dias 22 e 29 de novembro, com os confrontos entre Atlético-MG e Lanús, pela Sula, e Flamengo e Palmeiras, pela Liberta.

Segundo a entidade, o sistema é desenvolvido com o auxílio de 24 câmeras especializadas instaladas ao redor do estádio, capazes de identificar automaticamente a posição dos jogadores e auxiliar o VAR em situações de impedimento e lances de gol duvidosos.

A iniciativa reforça a tendência de modernização do futebol sul-americano e se alinha ao que já é adotado em outras grandes ligas do mundo. Um exemplo é a Premier League, onde, “após a decisão do VAR, são exibidas imagens em 3D do lance verificado. A imagem conta com um ‘muro’ branco, que representa a linha de impedimento, e uma animação que indica a parte do corpo do atleta que ultrapassa, ou não, o muro".

No Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu quando o recurso será utilizado de forma permanente. A entidade planeja implementar o impedimento semiautomático a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, cuja estreia está prevista para o dia 28 de janeiro.

Atlético-MG cbf Conmebol flamengo libertadores Palmeiras Sul-Americana VAR

x