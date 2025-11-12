Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Matheus Davó em campo pelo Maccabi Netanya - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Xodó da torcida do Bahia durante a Série B do Brasileirão em 2022, o atacante Matheus Davó precisou de apenas dois meses para se destacar no futebol israelense e se consolidar como uma sensação entre os torcedores do Maccabi Netanya.

O jogador de 26 anos marcou cinco gols e distribuiu duas assistências em oito jogos na temporada, sendo um deles de bicicleta. Davó chegou à Israel após deixar o Remo em setembro e defende o quarto clube somente nesta temporada.

Não foi a primeira vez que Matheus Davó marcou um gol de bicicleta em sua carreira. Quando ainda defendia o Bahia, o atacante balançou as redes de forma parecida em duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Na ocasião, o Tricolor abriu o placar no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, resultado que levava a decisão para os pênaltis. O Rubro-Negro, contudo, virou o placar e avançou na competição.

Desde que deixou o Bahia após ver seu contrato de empréstimo se encerrar, Davó enfrentou dificuldades para se firmar em todos os seis clubes que pertenceu até chegar no Maccabi Netanya. O atacante defendeu o Corinthians, Cruzeiro, Pafos (Chipre), América-MG, Mirassol e Remo.