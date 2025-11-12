Menu
ESPORTES
DE VOLTA!

Bahia: atacante treina normalmente e vira opção para Rogério Ceni

Tricolor se reapresentou nesta quinta-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/11/2025 - 20:07 h
Jogadores do Bahia em treinamento
Jogadores do Bahia em treinamento

Recuperado de lesão, Kayky foi a principal novidade da reapresentação do Bahia nesta quarta-feira, 12. O atacante treinou com o grupo e está à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Fortaleza após a data Fifa.

O jogador se machucou durante o triunfo por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, no dia 2 de novembro, e participou do treino tático no CT Evaristo de Macedo.

O lateral-direito Gilberto, por outro lado, fez atividades de transição física e entrou em fase final na recuperação do estiramento muscular na região posterior da coxa direita.

Leia Também:

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel
Bahia celebra milhões da Libra após queda da liminar do Flamengo
Juba ganha carona especial para reforçar o Bahia após Data Fifa; veja

Desfalques por tempo indeterminado, o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria seguem em tratamento no departamento médico. O Bahia volta a campo no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

x