Bahia: atacante treina normalmente e vira opção para Rogério Ceni
Tricolor se reapresentou nesta quinta-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo
Por Lucas Vilas Boas
Recuperado de lesão, Kayky foi a principal novidade da reapresentação do Bahia nesta quarta-feira, 12. O atacante treinou com o grupo e está à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Fortaleza após a data Fifa.
O jogador se machucou durante o triunfo por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, no dia 2 de novembro, e participou do treino tático no CT Evaristo de Macedo.
O lateral-direito Gilberto, por outro lado, fez atividades de transição física e entrou em fase final na recuperação do estiramento muscular na região posterior da coxa direita.
Desfalques por tempo indeterminado, o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria seguem em tratamento no departamento médico. O Bahia volta a campo no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.
