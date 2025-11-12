Juba ganha carona especial para reforçar o Bahia após Data Fifa; veja

Luciano Juba, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Uma das mais mulheres mais influentes no futebol nacional, Leila Pereira afirmou que poderia dar uma colaboração importante para o Bahia. A presidente do Palmeiras disponibiliza seu avião particular para jogadores que vão atuar na Data Fifa retornarem rapidamente para seus clubes no Brasil.

A operação de logística tem como objetivo buscar Vitor Roque após os amistosos da Seleção Brasileira, nos dias 15 e 18, para o atacante estar à disposição do Verdão na partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira, 19, quando se inicia uma nova rodada do Brasileirão. A dirigente disse que não teria problemas em dar uma carona para atletas de outros times, como Luciano Juba, do Esquadrão de Aço.

Também convocado por Carlo Ancelotti, Juba tem compromisso na Série A pelo Bahia no dia 20, uma quinta, em duelo contra o Fortaleza na Arena Fonte Nova. Leila Pereira já havia afirmado que os jogadores Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, poderiam aproveitar o voo e também retornar para o país em sua aeronave.

“O Bahia me perguntou se o Luciano Juba também poderia voltar ao Brasil no meu avião. Eu disse que não haveria problema algum, pelo contrário. Eu ficaria contente em ajudar. Aliás, se mais algum clube estiver interessado que os seus atletas convocados para a Seleção Brasileira retornem comigo e com o Vitor Roque, é só pedir. Tendo espaço no avião, eu faço questão de colaborar", afirmou Leila à ESPN.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras | Foto: Cesar Greco | Palmeiras

Juba enfrenta o Fortaleza?

Luciano Juba estará servindo a Seleção nos amistosos contra Senegal e Tunísia, nos próximos sábado, 15, e terça-feira, 18. Com a carona no avião de Leila Pereira, o lateral-esquerdo dependerá da sua condição física para saber se reforça o elenco do Bahia no jogo com o Fortaleza.

O duelo de tricolores nordestinos está marcado para semana que vem, na quinta-feira, 20, às 18h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.