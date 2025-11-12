Ex-presidente do Bahia é anunciado como executivo de clube da Série C

Marcelo Sant'Ana é o novo executivo de futebol do Paysandu - Foto: Divulgação | Paysandu

Ex-presidente do Bahia entre os anos de 2015 a 2017, Marcelo Sant'Ana, de 43 anos, foi anunciado como novo executivo de futebol do Paysandu, clube que acaba de ser rebaixado para a Série C do Brasileirão. Ele será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira, 17, às 10h, no Curuzu.

Sant'Ana havia trabalhado por último no futebol do Vasco da Gama, tendo também passado pelo América-RN. À frente do Esquadrão de Aço, o ex-presidente foi um dos responsáveis pelo processo de reestruturação do clube, sendo o antecessor de Guilherme Bellintani.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Já trabalhamos no projeto de formação do elenco, na busca de um treinador e de atletas que vão dividir conosco a missão de recolocar o Paysandu em um lugar de destaque novamente. Estou muito feliz, é mais um passo importante na minha carreira defender esse clube gigante da Amazônia”, afirmou Marcelo Sant'Ana.

Descrito pelo Papão como um profissional que "possui ampla experiência em várias áreas e um currículo vitorioso no cenário nacional", o ex-presidente do Bahia coloca o retorno à Segundona como principal objetivo do clube paraense em 2026.

Conquistas

Enquanto foi presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana conquistou o acesso na Série B em 2016, além da Copa do Nordeste de 2017 e a classificação para a Copa Sul-Americana no mesmo ano, quando o Esquadrão de Aço fez, à época, a melhor pontuação do clube na era dos pontos corridos — superada apenas na temporada passada e na atual.