EX-BAHIA E PALMEIRAS
Atleta morto em Salvador jogou com Endrick, Estevão e Vitor Reis
Vida do jovem talento foi interrompida de forma brutal
Por Jair Mendonça Jr
O futebol baiano está em luto após a trágica morte de Diego Lima Ferreira, o "DG", jogador de 19 anos, assassinado a tiros na terça-feira, 11, no Alto do Coqueirinho, em Itapuã, bairro de Salvador. A Polícia Civil, através do DHPP, investiga a autoria e a motivação do crime.
Diego Lima carregava em seu currículo de base uma passagem pelo Palmeiras, onde treinou e jogou ao lado de jovens que hoje são destaques internacionais. Entre seus ex-colegas de time, figuram nomes como Endrick, atacante do Real Madrid, Estevão, do Chelsea, e Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, atualmente emprestado ao Girona.
Após sua passagem pela base do Palmeiras, Diego Lima chegou a ser emprestado ao Bahia, onde atuou pelo sub-17, e seu último clube foi o Jacuipense em 2024, onde atuou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e Campeonato Baiano sub-20.
O Jacuipense emitiu uma nota de profundo pesar lamentando o falecimento do ex-atleta.
"O Esporte Clube Jacuipense lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Diego Lima, de 19 anos, que integrou o elenco Sub-20 do clube em 2024 e possuía vínculo não profissional vigente. Diego era um jovem promissor e muito querido por todos no Jacupa. Neste momento de imensa tristeza, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Que Deus conforte e fortaleça a todos", disse.
Seu sepultamento aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, no Cemitério Municipal de Brotas.
