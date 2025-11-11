POLÍCIA
Polícia confirma: jovem decapitado foi morto por fazer sinal de facção
Carlos Henrique, de 20 anos, desapareceu no início de novembro e teve a morte registrada em vídeo
Por Luan Julião
O desaparecimento de Carlos Henrique Silva Oliveira, de 20 anos, mobilizou a Polícia Civil de Mato Grosso e revelou indícios de uma execução brutal ligada a facções criminosas. O caso, que chocou moradores de Alto Taquari, é o foco da Operação Parvus, deflagrada na manhã de segunda-feira, 10.
As apurações indicam que a morte pode ter sido motivada por um gesto associado a uma facção rival, interpretado como ato de provocação. Coordenada pela Delegacia de Polícia de Alto Taquari, a ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e reunir elementos que ajudem a entender as circunstâncias do crime, ocorrido no início de novembro.
Noite do desaparecimento
Carlos Henrique desapareceu em 3 de novembro, depois de sair da casa onde estava hospedado com um colega de trabalho. Ambos prestavam serviço em uma usina da região.
Segundo o colega, o jovem recebeu ligações por volta das 21h30, saiu vestido apenas com bermuda e chinelos e não retornou mais.
Leia Também:
No dia seguinte, a família recebeu um vídeo que mostrava uma decapitação. As imagens, segundo os parentes, seriam de Carlos. O material foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que faz a análise do conteúdo.
Mandados e apreensões
Durante a operação, os investigadores realizaram buscas em duas residências. Em uma delas, o cenário chamou a atenção: a porta estava aberta e ninguém foi encontrado. Moradores teriam fugido minutos antes da chegada da polícia.
Dentro do imóvel, os agentes apreenderam documentos de uma mulher já investigada por envolvimento com facções, além de maconha, munições calibres .38 e .32 e uma motocicleta com chassi adulterado, todos escondidos em compartimentos falsos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes