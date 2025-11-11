Polícia confirma: jovem decapitado foi morto por fazer sinal de facção

Delegada afirma que o gesto associado a uma facção rival foi interpretado como ofensa e resultou na execução do jovem - Foto: Polícia Civil/Divulgação

O desaparecimento de Carlos Henrique Silva Oliveira, de 20 anos, mobilizou a Polícia Civil de Mato Grosso e revelou indícios de uma execução brutal ligada a facções criminosas. O caso, que chocou moradores de Alto Taquari, é o foco da Operação Parvus, deflagrada na manhã de segunda-feira, 10.

As apurações indicam que a morte pode ter sido motivada por um gesto associado a uma facção rival, interpretado como ato de provocação. Coordenada pela Delegacia de Polícia de Alto Taquari, a ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e reunir elementos que ajudem a entender as circunstâncias do crime, ocorrido no início de novembro.

Noite do desaparecimento

Carlos Henrique desapareceu em 3 de novembro, depois de sair da casa onde estava hospedado com um colega de trabalho. Ambos prestavam serviço em uma usina da região.

Segundo o colega, o jovem recebeu ligações por volta das 21h30, saiu vestido apenas com bermuda e chinelos e não retornou mais.

No dia seguinte, a família recebeu um vídeo que mostrava uma decapitação. As imagens, segundo os parentes, seriam de Carlos. O material foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que faz a análise do conteúdo.

Mandados e apreensões

Durante a operação, os investigadores realizaram buscas em duas residências. Em uma delas, o cenário chamou a atenção: a porta estava aberta e ninguém foi encontrado. Moradores teriam fugido minutos antes da chegada da polícia.

Dentro do imóvel, os agentes apreenderam documentos de uma mulher já investigada por envolvimento com facções, além de maconha, munições calibres .38 e .32 e uma motocicleta com chassi adulterado, todos escondidos em compartimentos falsos.