HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é resgatado após ser achado caído e machucado em avenida de Salvador

Vítima estava descalça e sem camisa, com ferimentos nas pernas, cabeça e braços

Luan Julião

Por Luan Julião

11/11/2025 - 14:15 h
Causa dos ferimentos ainda é desconhecida
Causa dos ferimentos ainda é desconhecida

Um homem foi encontrado caído e bastante ferido na Avenida Vasco da Gama, uma das vias mais movimentadas de Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 11. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado os ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sem camisa e descalça, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo, principalmente nas pernas, na cabeça e no rosto. Há ainda relatos de lesões nos dois braços.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando os primeiros socorros e imobilizando o homem antes do encaminhamento a uma unidade de saúde.

Agentes da Transalvador também atuam na região para controlar o trânsito, que apresenta lentidão por conta da ocorrência.

Ver todas

x