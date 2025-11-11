Homem é resgatado após ser achado caído e machucado em avenida de Salvador

Causa dos ferimentos ainda é desconhecida - Foto: Reprodução / TV São Francisco

Um homem foi encontrado caído e bastante ferido na Avenida Vasco da Gama, uma das vias mais movimentadas de Salvador, no início da tarde desta terça-feira, 11. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado os ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava sem camisa e descalça, apresentando múltiplos ferimentos pelo corpo, principalmente nas pernas, na cabeça e no rosto. Há ainda relatos de lesões nos dois braços.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local realizando os primeiros socorros e imobilizando o homem antes do encaminhamento a uma unidade de saúde.

Agentes da Transalvador também atuam na região para controlar o trânsito, que apresenta lentidão por conta da ocorrência.