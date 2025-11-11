Tiroteio entre facção e PM deixa um morto em Simões Filho

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11 - Foto: Reprodução

Um intenso tiroteio entre policiais da Rondesp RMS e homens armados assustou moradores do Conjunto Habitacional Ipitanga, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, no final da manhã desta terça-feira, 11.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento Tático (BPT)/Rondesp RMS realizavam ações de patrulhamento na localidade conhecida como Condomínio Ipiranga quando foram surpreendidas por criminosos armados. Os suspeitos atiraram contra as guarnições, que reagiram.

Após o confronto, um dos homens foi encontrado ferido e socorrido para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições, 625 porções de cocaína, 118 de crack, uma de maconha, dois pinos com K9 e R$ 124 em espécie.

O material apreendido foi apresentado na 22ª Delegacia Territorial (DT), onde o caso foi registrado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as viaturas chegam à localidade e os disparos são ouvidos, causando pânico entre os moradores.