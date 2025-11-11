Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Tiroteio entre facção e PM deixa um morto em Simões Filho

Homem foi baleado, socorrido, mas não resistiu

Luan Julião

Por Luan Julião

11/11/2025 - 13:46 h
Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11
Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11 -

Um intenso tiroteio entre policiais da Rondesp RMS e homens armados assustou moradores do Conjunto Habitacional Ipitanga, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, no final da manhã desta terça-feira, 11.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento Tático (BPT)/Rondesp RMS realizavam ações de patrulhamento na localidade conhecida como Condomínio Ipiranga quando foram surpreendidas por criminosos armados. Os suspeitos atiraram contra as guarnições, que reagiram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Batalhão de Choque chega a São Félix após tiroteio que afetou tráfego na BR-101
Homem é preso por armazenar imagens de abuso infantojuvenil na Bahia
Padrasto decepa dedo do enteado de 7 anos após término com mãe da criança

Após o confronto, um dos homens foi encontrado ferido e socorrido para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições, 625 porções de cocaína, 118 de crack, uma de maconha, dois pinos com K9 e R$ 124 em espécie.

O material apreendido foi apresentado na 22ª Delegacia Territorial (DT), onde o caso foi registrado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as viaturas chegam à localidade e os disparos são ouvidos, causando pânico entre os moradores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime Polícia rms Salvador simões filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 11
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x